Se agotó el plazo: Unión llevaría a Racing a una instancia legal por incumplimiento

Unión había intimado a Racing para que brinde detalles de las transferencias de Adrián Balboa y Juan Nardoni, pero no hubo respuesta. ¿Se quiebra la relación?

La relación entre Unión y Racing atraviesa horas de tensión, luego de que intimara formalmente para que se brinden precisiones sobre las transferencias de Adrián Balboa a Rusia y Juan Nardoni a Brasil , y el plazo expiró sin una respuesta concreta.

Ante este escenario, en el Tatengue crece la decisión de avanzar, noticia adelantada por el periodista Julio Canteros de LT10, con un reclamo formal ante la AFA para intentar obtener la información y los montos que consideran correspondientes. Según pudo saberse, Racing ya realizó un giro de 32.000 dólares vinculado a la operación de Rocky, aunque en Unión pretenden conocer con exactitud los números finales de la transferencia y verificar si los montos informados son los correctos.

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Unión, enojado con Racing

La situación es aún más sensible en el caso de Juan Nardoni, ya que no se registró ningún pago hasta el momento, lo que generó malestar en la dirigencia rojiblanca a raíz del 30% del pase que tenía. En Avellaneda explicaron en su momento que parte de las demoras son por complicaciones económicas. Encima Gremio ya habría incumplido con algunos compromisos de pago. Sin embargo, en Santa Fe entienden que eso no justifica la falta de respuestas ante los pedidos formales realizados.

Luis Spahn union La dirigencia de Unión le pide respuestas a Racing. José Busiemi

Pese a la buena relación entre ambas entidades, en Unión consideran que la paciencia comenzó a agotarse. La intimación enviada buscaba justamente evitar una escalada del conflicto, pero la ausencia de respuestas podría derivar ahora en una presentación legal dentro del ámbito de la AFA.

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Así, lo que comenzó como un pedido de aclaración administrativa podría transformarse en un nuevo frente dirigencial entre Unión y Racing, en un vínculo que hasta hace poco se mantenía sin sobresaltos. ¿Será este el punto de quiebre?