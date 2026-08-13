Este miércoles por la noche, la agrupación Encuentro Unionista se reunió en el club Mayoraz. De dicha reunión, participaron más de 50 socios, referentes y profesionales con el objetivo de seguir fortaleciendo la estructura técnica de la agrupación y avanzar en la conformación de ochos equipos de trabajo.
Encuentro Unionista y una consigna clara "El futuro de Unión se construye desde hoy"
La Agrupación Encuentro Unionista que preside Héctor Desvaux continúa llevando adelante distintas reuniones buscando diseñar un proyecto institucional
Por Ovación
13 de agosto 2026 · 10:56hs
La conformación de los ocho equipos de trabajo
Institucional y Jurídica
Innovación Cultural y Educativa
Deportes, Disciplinas y Basquet
Marketing y Comunicación
Fútbol Formativo y Femenino
Juventudes
Infraestructura y Obras
Fútbol Profesional
De esta manera, cada espacio tendrá la misión de estudiar la realidad del club, construir diagnósticos serios y desarrollar propuestas concretas y posibles como las que se vienen realizando.
Y el lema claro de la agrupación Encuentro Unionista indica que una gestión responsable no se improvisa: se prepara con tiempo, conocimiento, planificación y trabajo en equipo.