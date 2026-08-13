Encuentro Unionista y una consigna clara "El futuro de Unión se construye desde hoy"

La agrupación Encuentro Unionista se reunió en el club Mayoraz.

Este miércoles por la noche, la agrupación Encuentro Unionista se reunió en el club Mayoraz. De dicha reunión, participaron más de 50 socios, referentes y profesionales con el objetivo de seguir fortaleciendo la estructura técnica de la agrupación y avanzar en la conformación de ochos equipos de trabajo.

Innovación Cultural y Educativa

Deportes, Disciplinas y Basquet

Marketing y Comunicación

Fútbol Formativo y Femenino

Juventudes

Infraestructura y Obras

Fútbol Profesional

De esta manera, cada espacio tendrá la misión de estudiar la realidad del club, construir diagnósticos serios y desarrollar propuestas concretas y posibles como las que se vienen realizando.

Y el lema claro de la agrupación Encuentro Unionista indica que una gestión responsable no se improvisa: se prepara con tiempo, conocimiento, planificación y trabajo en equipo.