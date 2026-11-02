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Lucas Ayala se ganó un lugar en Unión y sería convocado a la Selección argentina Sub 20

Lucas Ayala se afirmó como titular después de la salida de Mateo Del Blanco en Unión, y sería convocado por Diego Placente para la Sub 20.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 13:18hs
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Lucas Ayala se ganó un lugar en Unión y sería convocado a la Selección argentina Sub 20

Prensa Unión

La aparición de Lucas Ayala se convirtió en una de las noticias positivas de Unión en el último tramo de la temporada. El lateral izquierdo, de apenas 19 años, aprovechó la oportunidad que se le presentó tras la salida de Mateo Del Blanco y consiguió algo que no siempre resulta sencillo para un futbolista joven: afianzarse en Primera División a partir de rendimientos convincentes y una regularidad que le permitió ganarse la confianza de Leonardo Madelón.

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Su crecimiento no pasó inadvertido. Después de consolidarse en el puesto, Ayala estaría próximo a recibir una recompensa importante: Diego Placente lo convocaría para los próximos entrenamientos de la Selección argentina Sub 20. De confirmarse, será un reconocimiento al recorrido que viene construyendo en el Tatengue y una oportunidad para comenzar a mostrarse en el ámbito nacional.

De alternativa a titular indiscutido en Unión

La salida de Mateo Del Blanco abrió un espacio en el lateral izquierdo y Ayala respondió con personalidad. Lejos de sentir el peso de ocupar una posición que había tenido un dueño definido, el juvenil se acomodó rápidamente y comenzó a sumar actuaciones que respaldaron su continuidad.

Con 19 años, mostró condiciones para sostenerse en una función que exige tanto responsabilidad defensiva como proyección ofensiva. Su rendimiento le permitió dejar de ser una apuesta a futuro para transformarse en una alternativa concreta dentro del equipo titular.

Los números también reflejan su participación durante el Torneo Clausura: disputó 13 partidos, acumuló 1.075 minutos y registró dos asistencias. Una estadística que acompaña su evolución y evidencia la continuidad que consiguió en el equipo.

Placente lo sigue y podría abrirle la puerta de la Sub 20

El buen presente en Unión tendría ahora una consecuencia importante para su carrera. Diego Placente, entrenador de la Selección argentina Sub 20, tendría previsto incluirlo en la convocatoria para los próximos entrenamientos del combinado juvenil.

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Ayala nació el 11 de febrero de 2007 y forma parte de una generación que busca abrirse camino en el fútbol profesional. Una eventual citación representaría un paso significativo, no solamente por la posibilidad de trabajar junto a los mejores talentos de su categoría, sino también por la proyección que puede ofrecerle de cara al futuro.

En Unión, mientras tanto, su aparición empieza a consolidarse como una de las noticias alentadoras del ciclo. La partida de Del Blanco obligó a buscar una respuesta en el plantel y Ayala aprovechó la oportunidad con actuaciones que lo instalaron en el equipo. Ahora, su crecimiento podría tener una nueva escala: vestir la camiseta argentina.

Unión Lucas Ayala Sub 20
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