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Torneo Promocional: sin sorpresas en el inicio de las series PlayIn

Unión y Progreso B, Colón (SJ), Colón (SF) y Regatas (SF) ganaron sus primeros partidos en el PlayIn, en busca de los cuartos de final del Promocional.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 08:32hs
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Torneo Promocional: sin sorpresas en el inicio de las series PlayIn

Ganaron Unión y Progreso B, Colón (SJ), Colón (SF) y Regatas (SF) en los primeros juegos de las series al mejor de tres, camino a los cuartos de final del Torneo Promocional 2026.

TORNEO PROMOCIONAL – PLAYIN – JUEGO 1

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Colón (SF) 63 (Lucas Olivera 15) - Atlético Franck B 41 (Lucas Hoffmann 11)

Unión y Progreso B 79 (Andrés Henares 31) - Central Rincón 49 (Facundo Retamoso 14)

Alumni 41 (Matías Chelini 11) - Colón (SJ) 56 (Joaquín Ludueña 12)

Santa Rosa 36 (Carlos Papa 12) - Regatas (SF) 71 (Matías Ezcurra 15)

Promocional Unión Colón
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