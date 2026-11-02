Ganaron Unión y Progreso B, Colón (SJ), Colón (SF) y Regatas (SF) en los primeros juegos de las series al mejor de tres, camino a los cuartos de final del Torneo Promocional 2026.
Torneo Promocional: sin sorpresas en el inicio de las series PlayIn
Unión y Progreso B, Colón (SJ), Colón (SF) y Regatas (SF) ganaron sus primeros partidos en el PlayIn, en busca de los cuartos de final del Promocional.
Por Ovación
2 de noviembre 2026 · 08:32hs
TORNEO PROMOCIONAL – PLAYIN – JUEGO 1
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
Colón (SF) 63 (Lucas Olivera 15) - Atlético Franck B 41 (Lucas Hoffmann 11)
Unión y Progreso B 79 (Andrés Henares 31) - Central Rincón 49 (Facundo Retamoso 14)
Alumni 41 (Matías Chelini 11) - Colón (SJ) 56 (Joaquín Ludueña 12)
Santa Rosa 36 (Carlos Papa 12) - Regatas (SF) 71 (Matías Ezcurra 15)