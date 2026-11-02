Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con una interminable racha negativa que enciende todas las alarmas

Unión alcanzó una marca nefasta en el empate 1-1 frente a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, que explica su alarmante irregularidad en el Clausura.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 08:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión, con una interminable racha negativa que enciende todas las alarmas

La Capital

El empate ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa volvió a dejar al descubierto una de las principales dificultades que Unión no consigue corregir. El 1-1 en Rosario significó el 22º partido consecutivo recibiendo goles, una racha que atraviesa buena parte de la temporada y que se mantiene como una de las grandes cuentas pendientes del ciclo de Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Ludueña marcó su gol en Rosario, pero lamentó el empate de Unión: "Merecíamos ganar"

La estadística tiene un antecedente cada vez más lejano. Para encontrar la última presentación en la que el Tatengue logró terminar con el arco invicto hay que retroceder hasta el 3 de abril, cuando derrotó 2-0 a Deportivo Riestra por la fecha 13 del Torneo Apertura. Desde aquella noche, el equipo disputó otros 22 encuentros y en ninguno consiguió conservar su valla sin tantos en contra.

Una debilidad que atraviesa toda la temporada de Unión

La prolongada secuencia comenzó en el tramo final del Apertura, tuvo continuidad en la Copa Argentina y se extendió durante el Clausura. Ni los cambios de nombres en la última línea, ni las modificaciones en la estructura del mediocampo, ni las distintas variantes tácticas lograron resolver un inconveniente que condiciona las posibilidades del equipo.

Lo ocurrido ante Newell's fue una nueva muestra de esa vulnerabilidad. Unión había conseguido ponerse en ventaja y tenía el partido bajo control desde el resultado, pero una acción dentro del área terminó con el gol en contra de Ignacio Isla. Fue prácticamente la única situación clara del conjunto rosarino en ese tramo y alcanzó para quitarle dos puntos al Tatengue.

Una cuenta pendiente para el cierre del Clausura en Unión

La dificultad adquiere todavía mayor relevancia por el momento que atraviesa Unión. El equipo necesita ganar ante Vélez para conservar sus posibilidades de meterse en los octavos de final, pero también debe mejorar su comportamiento defensivo si pretende sostener alguna aspiración competitiva.

LEER MÁS: El uno por uno del empate con gusto a poco de Unión ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa

La contundencia ofensiva que mostró frente a Estudiantes permitió recuperar la ilusión, aunque los problemas en el fondo volvieron a aparecer en Rosario. Y los números son elocuentes: hace 22 partidos que Unión no logra terminar una presentación con la valla invicta. Una asignatura pendiente que Madelón todavía no pudo resolver y que puede terminar teniendo un peso determinante en el desenlace de la temporada.

Unión Newells Bielsa
Noticias relacionadas
el uno por uno del empate con gusto a poco de union ante newells en el coloso marcelo bielsa

El uno por uno del empate con gusto a poco de Unión ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa

union dejo escapar una chance enorme y ahora necesita ganar y rezar para meterse en los playoffs

Unión dejó escapar una chance enorme y ahora necesita ganar y rezar para meterse en los playoffs

union dejo escapar el triunfo en rosario y se volvio con un empate amargo

Unión dejó escapar el triunfo en Rosario y se volvió con un empate amargo

los curiosos datos del historial entre union y newells que jugaran en el coloso

Los curiosos datos del historial entre Unión y Newell's que jugarán en el Coloso

Lo último

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero persisten haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero persisten haberes de más de $18 millones

Torneo Promocional: sin sorpresas en el inicio de las series PlayIn

Torneo Promocional: sin sorpresas en el inicio de las series PlayIn

Argentinos busca ganar en Tucumán para seguir en la pelea en la tabla anual

Argentinos busca ganar en Tucumán para seguir en la pelea en la tabla anual

Último Momento
Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero persisten haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero persisten haberes de más de $18 millones

Torneo Promocional: sin sorpresas en el inicio de las series PlayIn

Torneo Promocional: sin sorpresas en el inicio de las series PlayIn

Argentinos busca ganar en Tucumán para seguir en la pelea en la tabla anual

Argentinos busca ganar en Tucumán para seguir en la pelea en la tabla anual

Independiente Rivadavia y Banfield se juegan mucho en Mendoza

Independiente Rivadavia y Banfield se juegan mucho en Mendoza

Platense y Central Córdoba se enfrentan con la necesidad de cerrar el Clausura de otra manera

Platense y Central Córdoba se enfrentan con la necesidad de cerrar el Clausura de otra manera

Ovación
La dura sanción que dejó sin puntos a Franco Colapinto en el GP de México

La dura sanción que dejó sin puntos a Franco Colapinto en el GP de México

Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: Es un final muy amargo

Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: "Es un final muy amargo"

Unión espera una mano de Defensa y Justicia para alimentar su ilusión de playoffs

Unión espera una mano de Defensa y Justicia para alimentar su ilusión de playoffs

Qué cruces quedaron definidos en el Reducido que jugará Colón

Qué cruces quedaron definidos en el Reducido que jugará Colón

Argentinos busca ganar en Tucumán para seguir en la pelea en la tabla anual

Argentinos busca ganar en Tucumán para seguir en la pelea en la tabla anual

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026