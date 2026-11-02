Unión, con una interminable racha negativa que enciende todas las alarmas

Unión alcanzó una marca nefasta en el empate 1-1 frente a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, que explica su alarmante irregularidad en el Clausura.

El empate ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa volvió a dejar al descubierto una de las principales dificultades que Unión no consigue corregir. El 1-1 en Rosario significó el 22º partido consecutivo recibiendo goles, una racha que atraviesa buena parte de la temporada y que se mantiene como una de las grandes cuentas pendientes del ciclo de Leonardo Madelón.

La estadística tiene un antecedente cada vez más lejano. Para encontrar la última presentación en la que el Tatengue logró terminar con el arco invicto hay que retroceder hasta el 3 de abril, cuando derrotó 2-0 a Deportivo Riestra por la fecha 13 del Torneo Apertura. Desde aquella noche, el equipo disputó otros 22 encuentros y en ninguno consiguió conservar su valla sin tantos en contra.

Una debilidad que atraviesa toda la temporada de Unión

La prolongada secuencia comenzó en el tramo final del Apertura, tuvo continuidad en la Copa Argentina y se extendió durante el Clausura. Ni los cambios de nombres en la última línea, ni las modificaciones en la estructura del mediocampo, ni las distintas variantes tácticas lograron resolver un inconveniente que condiciona las posibilidades del equipo.

Prensa Unión

Lo ocurrido ante Newell's fue una nueva muestra de esa vulnerabilidad. Unión había conseguido ponerse en ventaja y tenía el partido bajo control desde el resultado, pero una acción dentro del área terminó con el gol en contra de Ignacio Isla. Fue prácticamente la única situación clara del conjunto rosarino en ese tramo y alcanzó para quitarle dos puntos al Tatengue.

Una cuenta pendiente para el cierre del Clausura en Unión

La dificultad adquiere todavía mayor relevancia por el momento que atraviesa Unión. El equipo necesita ganar ante Vélez para conservar sus posibilidades de meterse en los octavos de final, pero también debe mejorar su comportamiento defensivo si pretende sostener alguna aspiración competitiva.

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La contundencia ofensiva que mostró frente a Estudiantes permitió recuperar la ilusión, aunque los problemas en el fondo volvieron a aparecer en Rosario. Y los números son elocuentes: hace 22 partidos que Unión no logra terminar una presentación con la valla invicta. Una asignatura pendiente que Madelón todavía no pudo resolver y que puede terminar teniendo un peso determinante en el desenlace de la temporada.