Un campeón dentro y fuera de la cancha: Santa Fe brilló en las Olimpiadas de Salta

El equipo santafesino obtuvo el primer puesto en fútbol categoría Premium tras vencer a Salta por penales en la final. También hubo destacadas actuaciones individuales en atletismo y running.

La delegación de Profesionales en Ciencias Económicas de Santa Fe tuvo una sobresaliente participación en las Olimpiadas Nacionales disputadas en Salta, entre el 28 y el 31 de octubre. El gran logro llegó en el fútbol, donde el equipo de la categoría Premium se quedó con el primer puesto luego de superar al conjunto anfitrión en una final apasionante.

El título tuvo un valor especial. Santa Fe no solamente se impuso en la definición y alcanzó la cima del podio, sino que también consiguió algo que distingue a los grandes equipos: el reconocimiento de sus propios rivales, que admitieron la superioridad futbolística demostrada por el conjunto santafesino durante la competencia.

La final se disputó el sábado por la mañana y enfrentó a Santa Fe con Salta, que además de jugar en su casa contaba con un plantel más numeroso. Los santafesinos, en cambio, afrontaron el compromiso con una dotación reducida y algunas bajas por lesión. Sin embargo, esas dificultades no les impidieron protagonizar un encuentro de alto nivel.

Una final emocionante y una definición desde los doce pasos

Santa Fe abrió el marcador a través de Raúl Bianco, quien conectó un preciso cabezazo para poner en ventaja a su equipo. Salta llegó al empate con un tiro libre desde larga distancia que pegó en el travesaño antes de ingresar.

La historia volvió a repetirse: Bianco apareció nuevamente por arriba y, con otro cabezazo certero, adelantó al conjunto santafesino. Cuando el partido llegaba a su final, el local encontró la igualdad con un remate lejano que resultó inalcanzable para el arquero.

Con el empate, la definición se trasladó a los penales. Allí, Santa Fe se impuso por 6-5 y desató el festejo por la conquista del campeonato.

Uno de los grandes protagonistas fue Claudio Flores, quien debió ocupar el arco por la lesión del guardameta titular. Su actuación fue determinante: atajó dos remates y, además, convirtió uno de los penales. Una actuación que ya le valió el apodo de «Chiquito Flores», en alusión a Sergio Romero.

El último penal quedó en los pies de Gustavo «Tucho» Ferrucci, quien convirtió y selló la consagración. Desde ahora, también tendrá un nuevo sobrenombre: «Montiel» Ferrucci.

El plantel de Profesionales de Ciencias Económicas de Santa Fe

El equipo campeón estuvo integrado por Sergio «Pinda» Durán, Raúl «Lalo» Marchetti, Sergio Pérez, José Luis Pérez, Raúl Bianco, Sergio Agostinelli, Claudio Flores, Hugo Stecchina, Ernesto García, Gustavo «Tucho» Ferrucci, Gustavo Herrera, Hugo Carnevale, Mario López, Germán Gaggiotti, Guillermo Álvarez, Alberto «Tito» Pizarulli y Hugo Trinchieri.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Roberto «Nito» Elías, quien condujo al plantel hacia una conquista que combinó rendimiento, carácter y capacidad de sobreponerse a las dificultades.

Santa Fe también se destacó en atletismo y running

La actuación de la delegación santafesina no se limitó al fútbol. También hubo resultados importantes en las disciplinas individuales, con Alberto Pizarulli y Walter Nardelli como protagonistas.

Pizarulli consiguió tres medallas: obtuvo la de plata en los 100 metros, la de oro en los 1.500 metros —competencia en la que superó incluso a participantes de varias categorías de menor edad— y otra presea dorada en la prueba de trail running nocturno, sobre una distancia de 7,1 kilómetros.

Por su parte, Walter Nardelli se quedó con la medalla de oro en la maratón de 10 kilómetros, sumando otra conquista para la representación santafesina.

De esta manera, los Profesionales en Ciencias Económicas de Santa Fe cerraron su participación en Salta con un balance destacado. El campeonato de fútbol, especialmente, dejó una satisfacción que va más allá del resultado: el equipo alcanzó el primer puesto y se llevó también el reconocimiento deportivo de sus adversarios, una distinción que jerarquiza todavía más la consagración.