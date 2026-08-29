Barrio Las Flores: policías le hallaron cocaína a un menor de 16 años en el control de un taxi El control vehicular fue realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico. El menor iba como pasajero y al revisarlo le incautaron los dos trozos de material blanco, que luego fue sometido al narcotest y eran 282 gramos de cocaína Por Juan Trento 29 de agosto 2026 · 12:46hs

Barrio Las Flores: policías hallaron trozos de cocaína a un menor de 16 años en el control de un taxi

Esta noche de viernes, cerca de las 23.15, en la intersección de calles 12 de Infantería y Estrada, en la ciudad de Santa Fe, oficiales del Comando Radioeléctrico, a bordo del móvil 12288, controlaron un radiotaxi de interno 436. Al revisar a uno de los pasajeros, advirtieron que el adolescente de 16 años llevaba en la cintura dos trozos compactos de una sustancia blanquecina similar al clorhidrato de cocaína. Fueron convocados los técnicos de la Policía de Investigaciones PDI Región I que constataron que se trataba de cocaína, y cuyo peso fue de 282 gramos.

Cocaína Los oficiales del Comando Radioeléctrico responsables del control de personas y de vehículos en tránsito luego del hallazgo de los dos pedazos de lo que presumiblemente serían estupefacientes, convocaron a los técnicos antinarcóticos de la PDI que realizaron los peritajes sobre la sustancia con la presencia de dos testigos y constataron que se trataba de cocaína.

Microtráfico Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación MPA, Ana Laura Gioria, que ordenó que el material fuera sometido a los peritajes criminalísticos. Con relación al menor de 16 años aprehendido, durante esta jornada de sábado quedará definida su situación procesal, conforme al régimen penal juvenil. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.