Colón lanzó una campaña para el tramo final de la Primera Nacional: "X Colón"

Colón afrontará cinco partidos en Santa Fe y busca que sus hinchas acompañen en la definición del torneo. Este domingo, a las 17, visitará a Racing de Córdoba.

Colón se prepara para afrontar el tramo decisivo de la Primera Nacional y la dirigencia decidió apelar nuevamente al sentido de pertenencia de sus hinchas. En la previa de una etapa que puede ser determinante para sus aspiraciones de ascenso, el club lanzó en redes sociales la campaña “X Colón”, con el objetivo de convocar a socios y simpatizantes para acompañar al equipo en las fechas que restan.

El Sabalero llega a este momento del campeonato tercero en la Zona A, con 27 fechas disputadas. Antes del inicio de la jornada, se encuentra a un punto de Deportivo Morón, que ocupa el segundo lugar, y a siete unidades del líder Ferro Carril Oeste.

El mensaje de la institución apunta justamente a generar un clima especial para las cinco presentaciones que tendrá como local en esta recta final.

“Entramos en la etapa final”

Colón eligió un mensaje directo para presentar la campaña en sus redes sociales. “Entramos en la etapa final. Nos quedan 5 finales en casa y nadie se puede quedar afuera”, publicó la institución.

La convocatoria no solamente está dirigida a quienes concurren habitualmente al Brigadier López, sino también a aquellos hinchas que se alejaron de la cancha y a quienes todavía no tuvieron la posibilidad de hacerse socios.

Entramos en la etapa final. Nos quedan 5 finales en casa y nadie se puede quedar afuera.



Los que están siempre. Los que quieren volver. Los que todavía no vinieron.



Desde el lunes y hasta el próximo sábado estará disponible la campaña X COLÓN.



Una oportunidad para volver a… pic.twitter.com/V8pIIXlsyB — Club Atlético Colón (@ColonOficial) August 29, 2026

“Los que están siempre. Los que quieren volver. Los que todavía no vinieron”, fue otra de las frases elegidas por el club para intentar movilizar a toda la familia sabalera. La campaña X Colón estará disponible desde este lunes y hasta el próximo sábado.

La invitación al hincha de Colón para volver al Brigadier López

La iniciativa tiene como principal objetivo que los hinchas vuelvan a ocupar las tribunas del Cementerio de los Elefantes en una etapa en la que cada partido puede tener una incidencia directa en la pelea por el ascenso.

Desde Colón remarcaron que se trata de una oportunidad para volver a casa, hacerse socio y acompañar al equipo, tanto en los partidos que se jueguen dentro de la cancha como en todo lo que representa acompañar institucionalmente al club. El mensaje de cierre fue contundente: “Vamos todos”.

Primero, Racing de Córdoba

Mientras la institución busca generar ese acompañamiento, el plantel tiene la cabeza puesta en su próximo compromiso.

Este domingo, desde las 17, Colón visitará a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia, por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional.

Será una parada exigente para el equipo de Iván Delfino, que buscará mantenerse en los primeros lugares y, fundamentalmente, no perder terreno respecto de los equipos que tiene por delante.

Colón llega tercero, pero la distancia con el escolta es mínima. Deportivo Morón está apenas un punto arriba, mientras que Ferro aparece como líder con una ventaja de siete unidades.

Cinco partidos que pueden marcar el camino de Colón

Después de la visita a Racing de Córdoba, Colón tendrá por delante cinco presentaciones como local en la recta final del campeonato.

Esos encuentros pueden resultar determinantes para definir si el Sabalero consigue meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos y afrontar el cierre del torneo con aspiraciones de ascenso.

Por eso, desde la institución entendieron que este es el momento para volver a convocar a su gente. “Cinco finales en casa” es el concepto sobre el que se construye la campaña. Colón necesita resultados dentro de la cancha, pero también pretende recuperar el acompañamiento masivo de sus hinchas en las tribunas.

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Con la pelea cada vez más ajustada y apenas siete puntos de diferencia respecto de Ferro, el Sabalero encara una etapa en la que cada fecha tendrá un valor especial.

Y desde el club ya hicieron su parte con un mensaje que busca tocar una fibra sensible del hincha: los que están siempre, los que quieren volver y los que todavía no vinieron. Todos, detrás de Colón, en el tramo final de la Primera Nacional.