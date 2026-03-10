En un partido de locos, Unión jugó para ganar y golear, pero empató y perdió dos puntos

Unión ganaba 3-0 y luego 4-2, sin embargo en el noveno minuto de descuento, Independiente llegó al empate para el definitivo 4-4

Unión lo ganaba por tres goles, pero Independiente lo empató en la jugada final.

En la previa, un empate en condición de visitante ante Independiente era un muy buen resultado, pero por la manera en la que se dio el partido, claramente el Tate terminó perdiendo dos puntos.

Y es que el elenco conducido por Leonardo Madelón fue siempre arriba en el marcador, incluso llegó a ganar 3-0 y en el noveno minuto de descuento le empataron el partido.

Un empate con sabor amargo, que no le permite sumar lo que hubiese sido el cuarto triunfo consecutivo. De todos modos, hay muchos aspectos para destacar y otros en los que tendrá que mejorar para ser confiable.

El Tate jugó un primer tiempo de lujo

Unión jugó un primer tiempo perfecto, hasta el tiempo de descuento, cuando el Tate se desconcentró en defensa y permitió que Independiente descontara.

Hasta ese momento, el elenco rojiblanco había hecho todo a la perfección, ya que estuvo tres goles arriba, pero además jugó al fútbol, dominó de principio a fin, sometiendo al Rojo, que nunca estuvo en partido.

El primer tiempo fue lo mejor del Tate en el año, no solo por el rival, sino porque lo hizo como visitante. Unión fue infinitamente superior a Independiente, prevalenciendo en todos los aspectos del juego.

A la tenacidad y la intesidad que lo caracteriza, Unión le sumó juego y lujos. Fue un paseo lo de Unión en la primera etapa, marcando tres goles y le anularon un cuarto por una ínfima posición adelantada.

El arranque del Tate fue a pura eficacia, ya que en el primer remate al arco se puso arriba en el marcador. Una mala salida de Iván Marcone derivó en un penal en favor del elenco visitante.

Una vez más, Rafael Profini pisó el área rival, hizo pasar de largo a Marcone que le cometió falta y Andrés Merlos no dudó. A los 13' Cristian Tarragona con un remate rasante al medio, cambió el penal por gol para establecer el 1-0.

Un par de minutos después, el Rojo llegó con un remate de media distancia de Ignacio Malcorra, que Matías Mansilla alcanzó a desviar hacia un costado.

Pero a los 19' el Tate volvió a marcar. Pase de Julián Palacios, para que Lautaro Vargas ingresara al área rematando cruzado, Leonardo Godoy no alcanzó a despejar y en la línea Brahian Cuello terminó empujando el balón a la red para el 2-0.

Unión ganaba de manera absolutamente justificada y daba la sensación de que estaba en condiciones de golear, ya que en cada avance generaba peligro.

De hecho, a los 23' le anularon un gol de Julián Palacios, por una posición adelantada casi imperceptible por parte de Tarragona, que el VAR debió revisar durante varios minutos.

Sin embargo, a los 38' el Tate tuvo revancha, estupendo pase filtrado de Rafael Profini, para que Mateo Del Blanco ingresando por izquierda pinchara la pelota convirtiendo un golazo y decretando el 3-0.

Un resultado que no sorprendía a nadie, ya que era abismal la diferencia entre un equipo y el otro. Sin embargo, a los 45' el Tate se durmió en defensa e Ignacio Pussetto descontó para el 3-1 con el que finalizó la primera etapa.

Un segundo tiempo en el que Unión se quedó y el Rojo lo empató

Y cuando Unión había hecho todo para estar goleando, Independiente volvió a convertir para decretar el 3-2, con un penal convertido por Gabriel Ávalos, luego de que Merlos cobrara una inexistente falta de Maizon Rodríguez al propio Ávalos.

Un fallo que perjudicó notoriamente a Unión y que puso al Rojo en partido. El delantero paraguayo no dudó y con un remate de derecha esquinado acortó el resultado.

No obstante, el Tate pudo marcar el cuarto, luego de una gran maniobra personal de Tarragona, pero su remate de media distancia se fue al lado del caño izquierdo.

Pero a los 19' el Rojiblanco tendría premio en una pelota quieta. Tiro de esquina desde la izquierda de Mateo Del Blanco, para el anticipo ofensivo de Maizon Rodríguez, quien con pierna zurda remató esquinado para el 4-2.

Sin embargo, otra desatención defensiva le permitió a Independiente volver a descontar. A los 23' Ignacio Malcorra ejecutó un tiro libre para que Gabriel Ávalos de cabeza ganara por arriba y estableciera el 4-3.

El partido era de ida y vuelta, Independiente iba y Unión respondía. Aunque claramente, el rendimiento del elenco rojiblanco había mermado en relación al primer tiempo.

Y cuando el partido se terminaba, en el noveno minuto de descuento, otra pelota por el aire terminó con el cabezazo de Juan Fedorco para decretar el definitivo 4-4.

Unión pudo ganar y golear, pero defendió mal, fue perjudicado por el arbitraje y terminó cosechando un empate que en la previa hubiese sido importante, pero que por el contexto, terminó perdiendo dos unidades.

Síntesis

Independiente: 33-Rodrigo Rey; 29-Leonardo Godoy, 13-Juan Fedorco, 26-Kevin Lomónaco, 22-Facundo Zabala; 8-Lautaro Millán, 23-Iván Marcone, 40-Ignacio Malcorra; 25-Ignacio Pussetto, 9-Gabriel Ávalos y 19-Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña; 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 13' Cristian Tarragona (U), 19' Brahian Cuello (U), 38' Mateo Del Blanco (U), 45' Ignacio Pussetto (I), ST 4' Gabriel Ávalos (I), 19' Maizon Rodríguez (U), 23' Gabriel Ávalos (I), 54' Juan Fedorco (I).

Cambios: ST 0' Santiago Arias x Godoy (I), Luciano Cabral x Millán (I), 18' Santiago Montiel x Pusseto (U), 26' Augusto Solari x Palacios (U), Bruno Pittón x Cuello (U), 36' Rodrigo Fernández Cedrés x Marcone (I), Facundo Valdéz x Abaldo (I), 37' Franco Fragapane x Del Blanco (U), 41'Lucas Menossi x Tarragona (U).

Amonestados: Marcone y Fedorco (I).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Libertadores de Ámerica-Enrique Ricardo Bochini.