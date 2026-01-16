Madelón pondrá una nueva formación de Unión para jugar contra Defensor Sporting

El DT de Unión, Leonardo Madelón, cambiará los 11 para jugar ante Defensor Sporting en su segundo partido en la Serie Río de La Plata

En la antesala de su segundo partido por la Serie Río de La Plata , Leonardo Madelón probó con una alineación completamente distinta a la del debut frente a Alianza Lima. Tras la práctica vespertina de este viernes en el predio de Diego Forlán, el DT decidió hacer 11 cambios en Unión para jugar este sábado, desde las 18, ante Defensor Sporting.

Una medida que ya se intuía y que apunta principalmente a darle rodaje a distintos jugadores y empezar a ajustar detalles de cara al Apertura, donde el Tate debutará ante Platense. Entre las novedades, se destaca el regreso de Bruno Pittón como titular luego de una prolongada inactividad, lo que suma experiencia y dinámica al lateral izquierdo.

La formación de Unión para el encuentro frente a Defensor Sporting

Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Nicolás Paz, Bruno Pittón; Misael Aguirre, Emiliano Giaccone, Nicolás Palavecino y Tomás González; Marcelo Estigarribia y Diego Díaz.

Con esta decisión, Madelón busca mezclar experiencia y descanso, al mismo tiempo que permite que jugadores que no tuvieron protagonismo en el debut sumen minutos y se acoplen al esquema táctico del equipo antes del inicio del torneo local.