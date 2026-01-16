Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Blanco, cauto en Unión: "Que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz acá"

El lateral de Unión, Mateo Del Blanco, destacó la intensidad de la pretemporada en Uruguay y habló con madurez sobre los rumores de mercado

16 de enero 2026 · 19:04hs
Del Blanco, cauto en Unión: Que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz acá

En medio de una pretemporada exigente y con Unión ajustando los detalles antes del inicio del Apertura, Mateo Del Blanco se refirió al presente y a su propio momento. El lateral habló en el streaming FIX Entertainment, donde dejó definiciones sobre el trabajo en Uruguay, su rendimiento y los rumores del mercado de pases.

“El trabajo viene siendo muy bueno. Nos estamos preparando bastante bien, en una pretemporada intensa, y estos partidos sirven para sumar pensando en lo que viene en el torneo local”, señaló Del Blanco, valorando la importancia de los amistosos y del rodaje competitivo en esta etapa de la temporada.

Consultado por su destacado aporte ofensivo en el último torneo, el defensor bajó el perfil y puso el foco en lo colectivo. “Lo de las asistencias fue un premio individual, pero también es grupal, porque el equipo ayuda a que se pueda dar. En general hicimos un gran torneo. Cuando el equipo va bien, aparecen las individualidades”, remarcó, destacando el funcionamiento del Tatengue por encima de los logros personales.

En relación a los rumores sobre una posible oferta, Del Blanco fue claro y maduro en su análisis. “Que te busquen es porque hiciste las cosas bien y es un orgullo que equipos grandes pregunten por uno, pero estoy contento en Unión. Si se tiene que dar una venta, que sea lo mejor para mí y para el club. Si se da, bien, y si no, seguir enfocado acá”, afirmó. Y cerró con una frase que refleja su vínculo con la institución: “Soy hincha de Unión desde chiquito”.

Finalmente, el lateral no esquivó hablar de sus objetivos a largo plazo. “Soñar en grande sería llegar a la Selección, que es lo máximo que le puede pasar a un jugador. Después, pasar a Europa, y laburo todos los días para eso”, confesó.

