Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Unión se prepara para un partido clave en Córdoba y Leonardo Madelón ensayó este sábado en el estadio 15 de Abril con tres modificaciones de cara al duelo ante Belgrano de la fecha 16 de la zona A del Clausura. El Tatengue precisa un triunfo para asegurar la localía en los playoffs y el DT decidió ajustar piezas.

La primera variante estaba dentro de lo previsible: Emiliano Álvarez ocupará el lateral derecho en reemplazo del suspendido Lautaro Vargas. Sin embargo, los otros movimientos fueron puramente tácticos y hablan de la lectura que hizo Madelón para este cotejo.

En la banda izquierda, Franco Fragapane en lugar de Nicolás Palavecino, buscando mayor desequilibrio y experiencia en un partido que puede marcar el rumbo de la clasificación. Y arriba, la decisión más resonante: Cristian Tarragona volverá a ser titular en reemplazo de Marcelo Estigarribia.

El entrenador quedó conforme con el delantero, tanto desde lo físico como desde lo anímico, tras las horas agitadas que atravesó. El Francés lo vio enfocado y listo, y por eso decidió devolverle el protagonismo desde el arranque. Queda aún la práctica de este domingo, antes del viaje a Córdoba para terminar de resolverlo.

Cristian Tarragona Cristian Tarragona tiene chances de volver a ser titular en Unión. Prensa Unión

Los posibles 11 de Unión para visitar a Belgrano

Matías Tagliamonte; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.