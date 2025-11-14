Una base clara: Unión, entre los que menos jugadores usaron en el Clausura

Unión llegará al último partido de la zona A ante Belgrano en el podio de los equipos que menos jugadores utilizaron en el Clausura. ¡Mirá!

Unión afrontará este lunes, desde las 17, su visita a Belgrano por la última fecha de la zona A con una particularidad que marca su identidad en este Clausura: es uno de los que menos jugadores utilizó. Apenas 25 pasaron por la consideración de Leonardo Madelón , ubicándolo en el podio de los planteles con menor rotación.

Por encima solo aparecen Talleres y San Lorenzo, que necesitaron 24 nombres para atravesar el semestre. La cifra posiciona a Unión en un lote selecto, algo poco habitual para un certamen con picos de exigencia y lesiones que suelen forzar cambios constantes.

Madelón lo había anticipado en su momento. "Estas son las variantes que tenemos", dejó en claro cuando se le preguntó por la escasez de opciones. Su idea se sostuvo durante buena parte del certamen, donde incluso llegó a repetir formación en varias fechas consecutivas. La fórmula funcionó, hasta que llegó el bache.

Los rivales ajustaron, le encontraron la vuelta al equipo y el entrenador debió mover algunas piezas. Las variantes aparecieron, el funcionamiento pasó por un pozo, pero finalmente Unión recuperó la brújula y volvió a sumar resultados que lo mantuvieron en la pelea grande de la zona.

Datos Unión fecha 15 Unión, de los que menos jugadores usó.

Unión, en el podio de los que mejores jugadores utilizaron en el torneo

El dato toma aún más relevancia si se considera el contexto: la base del plantel es prácticamente la misma que finalizó último en el Apertura. Con una idea renovada, una estructura más sólida y un mensaje claro desde el cuerpo técnico, Unión consiguió dar un giro de 180 grados y transformarse en protagonista.

Ahora, cerrará el Clausura con la misión de sostener ese envión y llegar a los playoffs con la identidad bien marcada: un equipo corto, convencido, y con intérpretes que encontraron su lugar a partir de la continuidad.