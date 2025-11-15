Spahn abrió el juego en Unión sobre la compra de Casasol y "el premio por lograr el título"

El presidente de Unión, Luis Spahn, dijo que hay "optimismo" para comprar Casasol, que van a "resolver" lo de Levinton y que ve un "equipo con muchas ilusiones"

Luis Spahn , presidente de Unión , brindó una entrevista en La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe, donde repasó el presente institucional y deportivo. Sin esquivar temas sensibles, analizó la situación económica, el conflicto judicial con Sergio Levinton , la chance de comprar Casaso l y las expectativas en plena etapa decisiva del campeonato.

Spahn confirmó que Unión continúa gestionando la compra del histórico predio Casasol. “Hay gestiones, esperemos que se pueda cerrar la adquisición. Para avanzar en la vida se necesita un optimismo ilimitado . No estamos pasando un buen momento en lo económico, con una sociedad agobiada, y hay que poner onda, no queda otra”, expresó.

El presidente también se refirió al conflicto judicial con Sergio Levinton, que generó preocupación entre los socios. “No compartimos el fallo porque no está dentro del ámbito del fútbol sino en la justicia civil. Vamos a llegar a un arreglo para terminar con eso”, aseguró.

La realidad económica de Unión

Spahn fue sincero sobre el momento económico: “Los clubes están mal porque gastan más de lo debido y las arcas no son infinitas. El país está hace dos años con una crisis muy importante y eso le dificulta todo a la gente. Teníamos alguna debilidad económica que la vamos a salvar en 30 o 60 días”.

Además, recordó que las ventas de Juan Nardoni y Kevin Zenón no se dieron en el momento esperado, por los que Unión tiene porcentajes de los pases: “Se creía que los vendían a mitad de año, pero no pasó. Algunos socios pedían que arriesguemos, que tengamos hambre, que hagamos inversiones y que nos endeudemos. A veces las cosas no se dan”.

Asamblea, premios y planificación

Spahn confirmó que la Asamblea finalmente no será el 28 de noviembre: “Se demoraron algunas memorias y hubo descoordinación que no nos permitió realizarla a término. Así que será en diciembre".

También explicó que los premios del plantel ya están pautados desde el inicio de la temporada: “Hay un premio importante por clasificar a los playoffs, por pasar de fases y por lograr el título”.

Lo deportivo: ilusión y mentalidad fuerte

El presidente también habló del presente futbolístico, en pleno momento clave del torneo: “Veo al equipo con muchas ilusiones. En este torneo se han dado resultados impensados”.

Subrayó que todo lo que logre Unión será mérito total del plantel y el cuerpo técnico: “Todo lo que avancemos en estos playoffs va a ser por obra de nuestros jugadores y del cuerpo técnico”.

“Hay mucha entrega. Estar en estas fases da una motivación muy importante. A este plantel Madelón le dio confianza, autoestima y seguridad mental. Esperemos tener una buena racha”, finalizó.