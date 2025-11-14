Zelarayán, sin vueltas en Belgrano pensando en Unión: "El lunes nos jugamos el año"

El volante de Belgrano, Lucas Zelarayán, fue contundente respecto al escenario complejo para esperar el partido ante Unión

Belgrano se prepara para un duelo decisivo de local ante Unión el próximo lunes, a las 17, por la fecha 16 de la zona A del Clausura . Un escenario donde los resultados del fin de semana pueden dejarlo sin chances o, por el contrario, con la obligación de ganar para meterse en los playoffs.

Zelarayán palpitó el partido entre Belgrano y Unión

El volante, referente futbolístico del Pirata, no ocultó la tensión del momento y apeló a la autocrítica: “Podemos repetir que es una final y que nos jugamos todo, pero si después no lo demostramos dentro de la cancha, si no metemos, si no vamos para adelante, esas palabras quedan vacías. Todos tenemos que hacernos cargo: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El lunes nos jugamos mucho, nos jugamos el año”, lanzó.

• LEER MÁS: Madelón piensa en los 11 de Unión para visitar a Belgrano entre incógnitas y definiciones

La dura caída de la fecha pasada golpeó al grupo, pero Zelarayán insistió en que no hay margen para la frustración. “Siempre después de una caída es difícil, pero tenemos una última oportunidad. No hay tiempo para reproches ni bajoneos. El lunes vamos a dejar todo”, aseguró.

El panorama puede definirse parcialmente el domingo, dependiendo de cómo se den algunos resultados que involucran a rivales directos. Para el mediocampista, lo ideal sería llegar al lunes dependiendo exclusivamente del propio rendimiento.

“Ojalá los resultados del domingo nos permitan depender de nosotros mismos. Ahí tenemos que plantarnos como hombres y sacar esto adelante de una vez por todas”, remarcó.

Por último, dejó una frase que resume el clima en Alberdi y el desafío que enfrenta Belgrano en la recta final: “Ya es hora de demostrar que podemos jugar estos partidos como verdaderas finales, y que no sean solo palabras”.