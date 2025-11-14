Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Zelarayán, sin vueltas en Belgrano pensando en Unión: "El lunes nos jugamos el año"

El volante de Belgrano, Lucas Zelarayán, fue contundente respecto al escenario complejo para esperar el partido ante Unión

14 de noviembre 2025 · 18:41hs
Zelarayán, sin vueltas en Belgrano pensando en Unión: El lunes nos jugamos el año

Belgrano se prepara para un duelo decisivo de local ante Unión el próximo lunes, a las 17, por la fecha 16 de la zona A del Clausura. Un escenario donde los resultados del fin de semana pueden dejarlo sin chances o, por el contrario, con la obligación de ganar para meterse en los playoffs.

El volante Lucas Zelarayán dejó declaraciones fuertes que marcaron la temperatura interna del plantel.

Zelarayán palpitó el partido entre Belgrano y Unión

El volante, referente futbolístico del Pirata, no ocultó la tensión del momento y apeló a la autocrítica: “Podemos repetir que es una final y que nos jugamos todo, pero si después no lo demostramos dentro de la cancha, si no metemos, si no vamos para adelante, esas palabras quedan vacías. Todos tenemos que hacernos cargo: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El lunes nos jugamos mucho, nos jugamos el año”, lanzó.

• LEER MÁS: Madelón piensa en los 11 de Unión para visitar a Belgrano entre incógnitas y definiciones

La dura caída de la fecha pasada golpeó al grupo, pero Zelarayán insistió en que no hay margen para la frustración. “Siempre después de una caída es difícil, pero tenemos una última oportunidad. No hay tiempo para reproches ni bajoneos. El lunes vamos a dejar todo”, aseguró.

El panorama puede definirse parcialmente el domingo, dependiendo de cómo se den algunos resultados que involucran a rivales directos. Para el mediocampista, lo ideal sería llegar al lunes dependiendo exclusivamente del propio rendimiento.

“Ojalá los resultados del domingo nos permitan depender de nosotros mismos. Ahí tenemos que plantarnos como hombres y sacar esto adelante de una vez por todas”, remarcó.

Por último, dejó una frase que resume el clima en Alberdi y el desafío que enfrenta Belgrano en la recta final: “Ya es hora de demostrar que podemos jugar estos partidos como verdaderas finales, y que no sean solo palabras”.

Belgrano Lucas Zelarayán Unión
Noticias relacionadas
union ya tiene dia y hora para cerrar la fase regular del clausura ante belgrano

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

argentinos vencio a belgrano y desplazo a river a puestos de copa sudamericana

Argentinos venció a Belgrano y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana

el dilema de madelon en union: entre cuidar piezas o ir con todo ante belgrano

El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

argentinos pretende levantar cabeza ante belgrano para sonar con la libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Lo último

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Último Momento
Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Ovación
Spahn, sobre el caso Tarragona: Hay que tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan

Spahn, sobre el caso Tarragona: "Hay que tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan"

La postura de Medrán, ante la oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante la oferta que tiene de un club de Ecuador

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.