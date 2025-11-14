Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Unión afrontará un desafío ante Belgrano, no solo para asegurar la localía en los playoffs, sino también por elevar su efectividad de visitante

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2025 · 19:21hs
Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Unión afrontará este lunes un desafío clave en su visita a Belgrano, no solo por la necesidad deportiva de asegurar su lugar entre los mejores cuatro de la zona A del Clausura, sino también por continuar con una de las facetas más destacadas de su campaña: su gran rendimiento como visitante.

• LEER MÁS: Madelón piensa en los 11 de Unión para visitar a Belgrano entre incógnitas y definiciones

En la previa de la fecha 16, el Tate llega ubicado en el podio de los mejores rendimientos fuera de casa, con una efectividad del 58%, un dato que desnuda el giro radical que dio el equipo en este Clausura, luego de haber finalizado último en el primer semestre. Hoy, el elenco de Leonardo Madelón es protagonista y pelea por la localía en los playoffs.

• LEER MÁS: Una base clara: Unión, entre los que menos jugadores usaron en el Clausura

Unión puede terminar como el mejor visitante

Boca, que será local en esta jornada, está apenas por delante, por lo que Unión podría superarlo si suma en Córdoba. En tanto, el líder de la tabla de visitantes es Rosario Central, que también jugará fuera del Gigante de Arroyito: si gana, será inalcanzable; si no lo hace y Unión consigue un triunfo, podría cerrar la fecha como el mejor visitante del campeonato.

Unión visitante
Uni&oacute;n, entre los tres mejores visitantes antes del partido ante Belgrano.

Unión, entre los tres mejores visitantes antes del partido ante Belgrano.

Se trata de una tabla “de color”, pero que ayuda a dimensionar lo bien que le fue a Unión lejos del 15 de Abril, donde mostró solidez, orden y una madurez competitiva que pocas veces habían aparecido en el semestre anterior.

• LEER MÁS: Spahn, sobre el caso Tarragona: "Hay que tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan"

Más allá de este condimento estadístico, el partido aparece como determinante para el futuro inmediato del equipo: si algunos resultados del domingo lo complican en la tabla, podría necesitar los tres puntos para asegurar la ventaja de localía en los playoffs, un objetivo que se volvió prioritario en Santa Fe. En Córdoba, Unión buscará confirmar su identidad: un equipo que creció, que se hizo fuerte fuera de casa y que quiere prolongar ese envión en un momento decisivo del torneo.

Unión Belgrano Clausura
Noticias relacionadas
madelon piensa en los 11 de union para visitar a belgrano entre incognitas y definiciones

Madelón piensa en los 11 de Unión para visitar a Belgrano entre incógnitas y definiciones

El presidente de Unión Luis Spahn comenzó las gestiones para sumar a un director deportivo.

El próximo objetivo que busca concretar el presidente de Unión Luis Spahn

Nicolás Paz se perfila como el lateral derecho de Unión para el partido ante Belgrano.

Los cambios que tendría Unión para visitar a Belgrano con Nicolás Paz como titular

material de abuso sexual infantil: los elementos que secuestraron en el allanamiento a la casa del jugador de union tarragona

Material de abuso sexual infantil: los elementos que secuestraron en el allanamiento a la casa del jugador de Unión Tarragona

Lo último

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Último Momento
Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Ovación
Spahn, sobre el caso Tarragona: Hay que tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan

Spahn, sobre el caso Tarragona: "Hay que tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan"

La postura de Medrán, ante la oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante la oferta que tiene de un club de Ecuador

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.