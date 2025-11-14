Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Unión afrontará un desafío ante Belgrano, no solo para asegurar la localía en los playoffs, sino también por elevar su efectividad de visitante

Unión afrontará este lunes un desafío clave en su visita a Belgrano , no solo por la necesidad deportiva de asegurar su lugar entre los mejores cuatro de la zona A del Clausura , sino también por continuar con una de las facetas más destacadas de su campaña: su gran rendimiento como visitante .

En la previa de la fecha 16, el Tate llega ubicado en el podio de los mejores rendimientos fuera de casa, con una efectividad del 58%, un dato que desnuda el giro radical que dio el equipo en este Clausura, luego de haber finalizado último en el primer semestre. Hoy, el elenco de Leonardo Madelón es protagonista y pelea por la localía en los playoffs.

Unión puede terminar como el mejor visitante

Boca, que será local en esta jornada, está apenas por delante, por lo que Unión podría superarlo si suma en Córdoba. En tanto, el líder de la tabla de visitantes es Rosario Central, que también jugará fuera del Gigante de Arroyito: si gana, será inalcanzable; si no lo hace y Unión consigue un triunfo, podría cerrar la fecha como el mejor visitante del campeonato.

Unión visitante Unión, entre los tres mejores visitantes antes del partido ante Belgrano.

Se trata de una tabla “de color”, pero que ayuda a dimensionar lo bien que le fue a Unión lejos del 15 de Abril, donde mostró solidez, orden y una madurez competitiva que pocas veces habían aparecido en el semestre anterior.

Más allá de este condimento estadístico, el partido aparece como determinante para el futuro inmediato del equipo: si algunos resultados del domingo lo complican en la tabla, podría necesitar los tres puntos para asegurar la ventaja de localía en los playoffs, un objetivo que se volvió prioritario en Santa Fe. En Córdoba, Unión buscará confirmar su identidad: un equipo que creció, que se hizo fuerte fuera de casa y que quiere prolongar ese envión en un momento decisivo del torneo.