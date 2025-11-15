"Con Dómina no hay solución, se ilusionó y cargó contra Unión por su falta de chances"

El presidente de Unión, Luis Spahn, fue directo por el tema con Jerónimo Dómina que no cambia y se irá libre: "No le devolvió al club todo lo que se le dio"

La novela entre Unión y Jerónimo Dómina no muestra avances y, como viene la mano, va camino a quedar libre. Tal como lo escenario lo pintó desde un comienzo. Luis Spahn, en charla con La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe, habló con franqueza sobre un conflicto que deja una mezcla de frustración y, resignación.

El tema Tarragona en Unión

Antes de entrar en el tema Dómina, Spahn se refirió al episodio que tuvo como protagonista a Cristian Tarragona, tras el allanamiento que tomó dimensión pública: “Estuve continuamente informado, incluso sobre el final, con la gente que comandó la fiscalía. No es para preocuparse. Respaldamos y estamos convencidos de su inocencia. Es una persona de bien y fue solo un accidente de las redes e internet”, afirmó.

Cristian Tarragona Prensa Unión

El presidente marcó su apoyo al delantero y pidió que el episodio no lo afecte: “Esperemos que no lo perjudique por esta situación desagradable, pero tiene la conciencia tranquila”.

• LEER MÁS: Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

El conflicto con Dómina: una herida que no cierra en Unión

Cuando llegó el turno de Jerónimo Dómina, Spahn no esquivó ninguna arista y dejó en claro que el vínculo está desgastado: “Hablamos, pero no hay solución. Se ilusionó y cargó contra el club su falta de oportunidades. Nosotros no podemos pedirle explicaciones al técnico de por qué juega o no”, sentenció.

• LEER MÁS: Una base clara: Unión, entre los que menos jugadores usaron en el Clausura

El presidente repasó el recorrido del delantero y cómo se fue deteriorando la relación: “Tuvo una etapa extensa con Cristian González. A mitad de año se le pidió que se quedara y no tuvo oportunidades. Se fueron dando circunstancias negativas, como la mala influencia del anterior representante y del grupo entero (por Squadra)”.

Jerónimo Dómina Luis Spahn, casi resignado en el tema Dómina en Unión. Prensa Unión

Spahn confirmó que Dómina ya cambió de agente y que su nuevo círculo busca llevarlo al exterior: “Hoy está con otro representante con la idea de irse a España".

• LEER MÁS: Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

El presidente dejó entrever la magnitud de la propuesta económica que Dómina decidió no aceptar: “Tuvo la chance de conseguir recursos extraordinarios, mucha plata. Incluso como para comprarse una casa en un country, por dar un ejemplo, pero priorizó esta expectativa”.

Según Spahn, el jugador creyó que su ciclo en Unión estaba agotado: “Muchos futbolistas piensan que los procesos se agotan rápido y que están quemados. Nosotros no compartíamos eso: es muy joven. Pero la decisión final es de él”.

Dolor e ingratitud: el costado más humano del conflicto

Fiel a su estilo, Spahn dejó ver la parte más emocional de esta historia: “Duele más porque es de la casa. Siento que no le pudo devolver al club lo que el club le dio”.

Y cerró con una frase que resume el sabor amargo que deja esta situación: “Tal vez uno ve un grado de ingratitud. Es un juicio parcial y emotivo, porque uno quiere que todos los jugadores nacidos acá se afiancen y triunfen”.