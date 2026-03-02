Maizon Rodríguez: "Quiero creer que es un esguince leve"

Luego de la victoria 2-1 ante Instituto, Maizon Rodríguez encendió una luz de alerta por su tobillo. Confía en llegar al próximo compromiso tras el parate.

En Córdoba, Unión dio un golpe de autoridad al imponerse 2-1 sobre Instituto , aunque la preocupación se instaló por la salida anticipada de Maizon Rodríguez. El defensor uruguayo terminó con molestias en el tobillo y encendió la incógnita de cara a lo que viene.

“Me duele un poco, pero quiero creer que es un esguince leve. En la semana tengo que trabajar rapidito”, expresó el central, que intentó sostenerse en cancha pese al dolor y mostró señales de compromiso con el grupo.

El foco competitivo de Unión

En el análisis del desarrollo, Rodríguez destacó la madurez del equipo en el tramo final, cuando el local empujó con centros y acumulación de gente en el área. “Ellos atacaban mucho al final, pero nosotros pensamos en nosotros. Jugamos a lo nuestro y no miramos tanto al rival”, explicó, valorando la concentración defensiva y la capacidad para cerrar líneas en campo propio.

El zaguero remarcó la identidad colectiva por encima del contexto: priorizar la estructura, sostener el bloque compacto y administrar los tiempos en un escenario de presión ambiental.

La adaptación al fútbol argentino de Maizón Rodríguez

Recién llegado al club, el uruguayo comparó el ritmo de competencia. “El fútbol argentino tiene más intensidad, se juega más rápido. En Uruguay es más pausado. Acá hay mucho talento y con el ritmo llegan más choques”, analizó, describiendo un torneo de transiciones veloces y alta fricción.

El parate y lo que viene

Con el calendario ofreciendo una pausa, Rodríguez encuentra un respiro para su recuperación. “Para mí mejor, así me recupero bien”, admitió, aunque reconoció que el equipo llegaba en una racha positiva.

El objetivo inmediato es claro: “Voy a hacer lo posible para llegar a Independiente, que es uno de los grandes de Argentina”. Mientras el cuerpo médico evalúa el grado de la lesión, el defensor se aferra al optimismo y a la ilusión de estar disponible en un tramo clave del campeonato.