Martín: "Me gustaría otro tipo de gestión en Unión"

Desde su ausencia en las últimas elecciones de Unión, al decidir no continuar unido al oficialismo por diferencias con Luis Spahn, muchos hinchas le insistieron para que desde otro espacio intente generar una opción diferente.

Y con el correr de los meses hubo llamados, reuniones hasta poder hacer realidad el nacimiento de la Agrupación Tate campeón con Marcelo Martín como máximo referente.

En diálogo con el programa El Imán (Sol 91.5) el experimentado dirigente expresó que "afortunadamente no quedan más lugares de los 400 disponibles para el 15 de noviembre, donde nos vamos a reunir. Tuvimos mucha recepción de ideas, vamos a estar a full".

Y más adelante acotó que "nuestro objetivo es ir armando algo distinto, contamos con gente de experiencia y desarrollo en cada una de las áreas, se agregaron jóvenes chicos y chicas que tienen el desafío en los tiempos que vienen. Más allá de ir armando un nuevo espacio, tenemos la responsabilidad de armar una transición para armar el Unión del futuro".

Al momento de explayarse en algunos puntos que trabajarán con la Agrupación, Martín expresó que "tenemos documentos amplios y expansivos para plantear nuestras ideas, siempre desde el punto de visita positivo, lo que está mal hecho lo vamos a corregir y buscar mecanismos superadores en el club".

Cuando lo consultaron respecto a la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones, el ex-integrante de la CD afirmó: "Yo tengo una vida vinculada a Unión que es la pasión de mi vida, convencí en mi época de facultad a varios compañeros para que se hagan hinchas del club. No es fácil dejar pero cuando uno tiene diferencias, me pareció lo más correcto alejarme. Me gustaría otro esquema de gestión en Unión, por eso estamos trabajando con gente que viene colaborando hace un tiempo y en eso estamos".

En la parte final enfatizó que "tenemos la responsabilidad de formar gente nueva, los tiempos que vienen generan solvencia técnica, los clubes de fútbol no pueden manejarse de la misma forma que hace 20 años, la profesionalización es indispensable, no pueden desconocerse los reglamentos, lo único que logra el que desconoce eso es perjudicar al club, en este espacio lo primero será la conformación oficial y hacerlo con la mayor generosidad".