Se presume una Asamblea General Ordinaria muy caliente en Unión. Y es que la mayoría de las agrupaciones, expresó fuertes críticas hacia la gestión que preside Luis Spahn.
Más Unión adelantó su posición antes de la Asamblea General Ordinaria
La agrupación Más Unión emitió un comunicado en donde fija su postura de cara a la Asamblea que se llevará a cabo este lunes
Por Ovación
A través de distintos comunicados, fijaron su postura de no aprobar la Memoria y el Balance. Por ello, en esta ocasión Más Unión adelantó su decisión a través del siguiente comunicado.
Comunicado de Más Unión
SEGUIMOS DICIENDO QUE NO
A LOS SOCIOS DEL CLUB ATLÉTICO UNIÓN:
Se aproxima otra Asamblea donde se tratara la memoria y balance del periodo 119 de nuestra rica historia; como siempre desde que nuestro Club esta manejado por el Sr. Spahn y su sequito este encuentro con la masa societaria unionista esta fuera de TODOS los términos fijados por el estatuto; convocatoria que es llamada fuera de los plazos correspondientes y sin la publicación al socio del contenido que el socio debe valorar y analizar, para que en caso de dudar pueda solicitar algún tipo de explicación a quienes conducen nuestro Club.
¿Por qué seguimos diciendo que NO a la aprobación de la memoria y el balance?
- Porque tenemos un Presidente procesado y otros miembros de Comisión Directiva imputados por la justicia por defraudación, donde LA JUSTICIA mediante una auditoria advirtió el retiro de 11 MILLONES DE DÓLARES SIN JUSTIFICAR...
- Porque siempre los dibujos de Memoria y Balance presentados son simplemente eso...burdos dibujos donde la familia Spahn sigue retirando fondos de nuestra Institución o se ocultan problemas judiciales como el tema Malcorra...
- Porque seguimos navegando en la mediocridad, donde las obras no se terminan o no se hacen porque eran simples promesas de campaña como la tribuna de Cándido Pujato, los números NO son claros y el aparato publicitario altamente rentado trata de tapar el sol con un dedo...pero mientras tanto la familia real sigue retirando dinero...
- Porque seguimos regalando patrimonio y prestigio, donde el sentido de pertenencia se ve truncado por el maltrato continuo a nuestros juveniles que buscan desesperados irse para ser respetados o valorados, las actividades deportivas siguen vendiendo prepizzas para competir y el manejo económico sigue en un manto espeso de dudas, donde el único perjudicado sigue siendo TU UNIÓN, NUESTRO UNIÓN....
- Porque cuando anuncian que hubo superávit o al anunciar el actual déficit NO SON CREÍBLES PORQUE LOS NÚMEROS NUNCA REFLEJAN LA REALIDAD...
- Porque la connivencia de organismos estatales, Agrupaciones pseudo opositoras que se esconden en "calvas mágicas" o "supuestos contactos históricos en AFA" en controlar al Spahnato son actitudes camaleónicas para engañar al socio común, esconder la realidad al socio que sufre por la mediocridad y falta de aspiración en TODOS los aspectos...
Lo seguimos sosteniendo desde 2018, por más que pinten la rama del árbol, el tronco y no hacen otra cosa que querer tapar el sol con una mano.
POR ESO NO A LA MEMORIA, NO AL BALANCE.
AGRUPACION MAS UNION