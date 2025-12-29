Más Unión adelantó su posición antes de la Asamblea General Ordinaria

La agrupación Más Unión emitió un comunicado en donde fija su postura de cara a la Asamblea que se llevará a cabo este lunes

Más Unión adelantó su postura de no aprobar la Memoria y el Balance.

Se presume una Asamblea General Ordinaria muy caliente en Unión. Y es que la mayoría de las agrupaciones, expresó fuertes críticas hacia la gestión que preside Luis Spahn.

A través de distintos comunicados, fijaron su postura de no aprobar la Memoria y el Balance . Por ello, en esta ocasión Más Unión adelantó su decisión a través del siguiente comunicado.

Comunicado de Más Unión

SEGUIMOS DICIENDO QUE NO

A LOS SOCIOS DEL CLUB ATLÉTICO UNIÓN:

Se aproxima otra Asamblea donde se tratara la memoria y balance del periodo 119 de nuestra rica historia; como siempre desde que nuestro Club esta manejado por el Sr. Spahn y su sequito este encuentro con la masa societaria unionista esta fuera de TODOS los términos fijados por el estatuto; convocatoria que es llamada fuera de los plazos correspondientes y sin la publicación al socio del contenido que el socio debe valorar y analizar, para que en caso de dudar pueda solicitar algún tipo de explicación a quienes conducen nuestro Club.

¿Por qué seguimos diciendo que NO a la aprobación de la memoria y el balance?

- Porque tenemos un Presidente procesado y otros miembros de Comisión Directiva imputados por la justicia por defraudación, donde LA JUSTICIA mediante una auditoria advirtió el retiro de 11 MILLONES DE DÓLARES SIN JUSTIFICAR...

- Porque siempre los dibujos de Memoria y Balance presentados son simplemente eso...burdos dibujos donde la familia Spahn sigue retirando fondos de nuestra Institución o se ocultan problemas judiciales como el tema Malcorra...

- Porque seguimos navegando en la mediocridad, donde las obras no se terminan o no se hacen porque eran simples promesas de campaña como la tribuna de Cándido Pujato, los números NO son claros y el aparato publicitario altamente rentado trata de tapar el sol con un dedo...pero mientras tanto la familia real sigue retirando dinero...

- Porque seguimos regalando patrimonio y prestigio, donde el sentido de pertenencia se ve truncado por el maltrato continuo a nuestros juveniles que buscan desesperados irse para ser respetados o valorados, las actividades deportivas siguen vendiendo prepizzas para competir y el manejo económico sigue en un manto espeso de dudas, donde el único perjudicado sigue siendo TU UNIÓN, NUESTRO UNIÓN....

- Porque cuando anuncian que hubo superávit o al anunciar el actual déficit NO SON CREÍBLES PORQUE LOS NÚMEROS NUNCA REFLEJAN LA REALIDAD...

- Porque la connivencia de organismos estatales, Agrupaciones pseudo opositoras que se esconden en "calvas mágicas" o "supuestos contactos históricos en AFA" en controlar al Spahnato son actitudes camaleónicas para engañar al socio común, esconder la realidad al socio que sufre por la mediocridad y falta de aspiración en TODOS los aspectos...

Lo seguimos sosteniendo desde 2018, por más que pinten la rama del árbol, el tronco y no hacen otra cosa que querer tapar el sol con una mano.

POR ESO NO A LA MEMORIA, NO AL BALANCE.

AGRUPACION MAS UNION