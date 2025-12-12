Uno Santa Fe | Unión | Rosario Central

Mauricio Martínez: Rosario Central decide su futuro mientras Unión y Barcelona SC presionan

El volante pertenece a Rosario Central y suma interés local e internacional. El Tatengue busca otro préstamo, pero no es el único club en carrera.

12 de diciembre 2025 · 08:41hs
Mauricio Martínez: Rosario Central decide su futuro mientras Unión y Barcelona SC presionan

Unión trabaja a contrarreloj para extender la continuidad de Mauricio Martínez, pieza clave en el último año. El volante finaliza su contrato el 31 de diciembre, pero su pase le pertenece a Rosario Central, con quien mantiene vínculo hasta fines de 2026.

El club santafesino ya transmitió su intención de cerrar un nuevo préstamo, sin ejecutar la opción de compra que caducó a fines de noviembre. Sin embargo, el escenario está lejos de ser sencillo: el jugador recibió otras propuestas del fútbol argentino y del exterior, lo que complica el avance.

Rosario Central debe decidir: nuevo DT deportivo y un cambio de contexto

El último mercado de pases marcó un punto determinante. A "Caramelo" le informaron que no iba a ser tenido en cuenta, ya que no entraba en los planes de Ariel Holan. Pero la situación cambió: Holan ya no está en Central, y su salida reabrió interrogantes sobre el futuro deportivo del club.

En el Gigante de Arroyito se especula si el próximo director deportivo optará por recuperar a un volante con recorrido internacional o si preferirá negociar nuevamente su salida, todo indicaría que quieren prescindir de Mauricio. Esa decisión será clave para definir si Unión puede avanzar o si deberá buscar alternativas.

Barcelona SC se mete en la pelea: fuerte interés desde Ecuador

Mientras Unión gestiona su continuidad, el mercado internacional también se mueve. En Ecuador afirman que Barcelona SC incluyó a Martínez como una de sus opciones para reforzar el mediocampo en 2026. Medios guayaquileños sostienen que el club ya consultó por su situación contractual, aprovechando que el jugador terminó su vínculo con Unión.

No sería su primer contacto con Ecuador: Liga de Quito ya lo había sondeado a inicios de 2024, e incluso Independiente del Valle lo quiso antes de su llegada al Tatengue. Martínez dejó huella en Liga de Quito, donde llegó en 2023 y se afianzó como titular en el equipo que ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana. Su salida en 2024 se dio por el recambio tras la partida de Luis Zubeldía, uno de los entrenadores que más lo potenció.

Ahora, Barcelona SC busca un reemplazo para Johnny Quiñónez y ante la posible partida de Joaquín Valiente, por lo que el argentino aparece como un candidato ideal para ocupar el eje del mediocampo.

Un futuro abierto para un volante clave

Entre la necesidad de Unión, la incertidumbre en Central y el interés internacional, el futuro de Mauricio Martínez sigue sin definirse. Lo único claro es que su nombre será protagonista del mercado de pases y que cualquier movimiento impactará directamente en los planes del Tatengue y del Canalla.

