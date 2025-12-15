No arrancaron fáciles las gestiones de Unión para sumar a Rodrigo Saravia

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leonardo Madelón volvió a pedir a Rodrigo Saravia y la dirigencia de Unión activó gestiones, pero hay distancias. Ricardo Zielinski no lo considera en Belgrano

15 de diciembre 2025 · 17:43hs
La novela por el volante Rodrigo Saravia no empezó con sonrisas. Lejos de un primer contacto cordial, las tratativas de Unión comenzaron con señales claras diferencias y dejaron en claro que el acuerdo, si llega, deberá construirse con paciencia y concesiones.

El mediocampista es una obsesión de Leonardo Madelón, que lo pidió de manera expresa para fortalecer la contención. Sin embargo, en los contactos iniciales aparecieron distancias, sobre todo en el aspecto económico, que obligaron a frenar el entusiasmo y pasar a una fase más cautelosa.

Rodrigo Saravia.jpg
Unión no tiene el camino fácil para sumar a Rodrigo Saravia.

Unión quiere evitar las especulaciones de Saravia

Desde la dirigencia no quieren repetir el desgaste del mercado anterior, cuando Saravia dilató una definición mientras analizaba propuestas y la operación terminó desinflándose, porque eligió ir a Belgrano, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026. Esta vez, Unión pretende reglas claras desde el inicio.

A pesar del arranque áspero, hay factores que mantienen la negociación abierta. Saravia viene de tener escasa participación bajo la conducción de Ricardo Zielinski, lo que podría facilitar su salida. El tema es ver también como puede salir del Pirata.

Ahí aparece Unión como una alternativa concreta, con un técnico que lo quiere y un proyecto donde tendría protagonismo inmediato. El problema es el camino para llegar a ese punto. Por ahora, el diálogo continúa, pero sin facilidades. Unión endureció su postura, Saravia analiza sus opciones y Madelón espera. El mercado apenas empezó, aunque este pase ya dejó en claro que no será una negociación sencilla.

Unión Rodrigo Saravia Belgrano
