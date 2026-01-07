Uno Santa Fe | Unión | Mauro Pittón

Mauro Pittón aseguró: "En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo"

Mauro Pittón habló tras el entrenamiento abierto y dejó definiciones claras sobre la pretemporada, la idea de Madelón y los objetivos de Unión.

Ovación

Por Ovación

7 de enero 2026 · 12:13hs
Mauro Pittón aseguró: En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo

Mauro Pittón aseguró: En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo

Prensa Unión

Con el calendario avanzando y el arranque del campeonato cada vez más cerca, Unión atraviesa días de trabajo exigente y definiciones internas. Tras el entrenamiento abierto a la prensa, Mauro Pittón, capitán y volante central del equipo, puso en palabras el momento del plantel, el mensaje del cuerpo técnico y el ADN futbolístico que el Tatengue pretende consolidar en 2026.

El regreso a la rutina encontró a un grupo convencido del camino elegido. Pittón lo sintetizó desde el primer contacto con los micrófonos: “Contento de volver al trabajo. Ya llevamos varios días entrenando intenso y el grupo tiene una predisposición excelente, como veníamos el año pasado”. La frase no fue casual: marcó continuidad y no ruptura.

LEER MÁS: Unión intenta por Lucas Besozzi y choca con la postura firme de Lanús

La identidad de Madelón como punto de partida

Lejos de los discursos refundacionales, el capitán dejó en claro que la base está establecida y que el desafío pasa por profundizar una idea. “La identidad de Leo la conocemos. El grupo viene trabajando desde el año pasado y a los chicos que se van sumando hay que incorporarles ese ADN que tuvo el equipo en el segundo semestre”, explicó.

En ese contexto, Pittón remarcó que el foco no está en grandes revoluciones tácticas, sino en ajustes finos, esos que suelen definir campañas: “Fortalecer y mejorar pequeños detalles que nos pueden seguir haciendo crecer como equipo”.

Cuando se lo consultó por metas concretas, el capitán evitó promesas grandilocuentes y volvió al eje del trabajo cotidiano. “Todavía tenemos que plantearnos objetivos, pero el principal siempre es seguir creciendo, mejorando y fortaleciendo el juego colectivo”, sostuvo.

Ese mensaje conecta directamente con lo que transmite Madelón puertas adentro. Pittón lo dejó claro: “Es lo que nos identificó el segundo semestre del año pasado y lo que Leo nos transmite todos los días”.

Mauro Pittón

LEER MÁS: En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Una pretemporada corta, pero intensa

El contexto actual obliga a optimizar tiempos y cargas. Pittón lo asumió con naturalidad y explicó cómo se encara esta etapa: “Las pretemporadas se están acortando, se trabaja distinto a otras épocas”. Por eso, el eje está bien definido: “Hoy el foco principal es lo físico, siempre acompañándolo con lo futbolístico y lo táctico, para llegar de la mejor manera al inicio del torneo”. No hay margen para improvisar.

Uno de los conceptos que atraviesa al plantel desde mediados del año pasado volvió a aparecer con fuerza. Pittón lo retomó sin rodeos: “Queremos seguir siendo un equipo intenso, incómodo, que tenga las cosas claras dentro de la cancha”.

Pero no se trata solo de correr. El capitán profundizó la idea: “Que podamos resolver distintos momentos del partido, con pelota y sin pelota, y tener herramientas para imponernos ante los rivales”. Identidad, sí, pero también recursos.

LEER MÁS: Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Mercado de pases y liderazgo interno

Sobre la llegada de refuerzos, Pittón fue medido y respaldó al grupo actual, sin desconocer que toda competencia interna suma. “Eso es tema del cuerpo técnico y de los dirigentes. El que venga será para sumar y mejorar la competencia”, señaló. De inmediato, dejó una definición que habla de confianza y liderazgo: “Confío plenamente en cada uno de mis compañeros. La idea es que cada uno se potencie individualmente para que después lo colectivo rinda”.

Desde su lugar de referente, Pittón asume la responsabilidad con naturalidad. “Es algo que disfruto: acompañar, crecer y plantearnos objetivos cada vez más altos”, afirmó. Y cerró con una frase que conecta directamente con el hincha: “Entre todos tenemos que ir subiendo escalones para llevar el escudo de Unión lo más arriba posible”.

Mauro Pittón Unión equipo Tatengues
Noticias relacionadas
el corazon del equipo de union esta en revision: asi esta hoy el mediocampo

El corazón del equipo de Unión está en revisión: así está hoy el mediocampo

Los preparadores físicos de Unión, Augusto Madelón y David Gutiérrez, destacaron el buen nivel físico del plantel en los primeros días de pretemporada.

"Nos sorprendieron para bien": Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

mateo del blanco: tengo la cabeza en union y voy a dejar todo hasta el ultimo dia

Mateo Del Blanco: "Tengo la cabeza en Unión y voy a dejar todo hasta el último día"

union intenta por lucas besozzi y choca con la postura firme de lanus

Unión intenta por Lucas Besozzi y choca con la postura firme de Lanús

Lo último

Lértora se ilusiona: Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva

Lértora se ilusiona: "Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva"

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Hallaron el cuerpo del chico de 16 años que había desaparecido en el río Paraná

Hallaron el cuerpo del chico de 16 años que había desaparecido en el río Paraná

Último Momento
Lértora se ilusiona: Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva

Lértora se ilusiona: "Colón es de Primera y vamos a pelear para que vuelva"

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Hallaron el cuerpo del chico de 16 años que había desaparecido en el río Paraná

Hallaron el cuerpo del chico de 16 años que había desaparecido en el río Paraná

Argentina quedó eliminada de la United Cup en los cuartos de final

Argentina quedó eliminada de la United Cup en los cuartos de final

Dakar 2026: así le fue a los argentinos en la primera etapa de la maratón

Dakar 2026: así le fue a los argentinos en la primera etapa de la maratón

Ovación
Unión intenta por Lucas Besozzi y choca con la postura firme de Lanús

Unión intenta por Lucas Besozzi y choca con la postura firme de Lanús

Colón abre el 2026 de visitante en la Liga Argentina ante Santa Paula

Colón abre el 2026 de visitante en la Liga Argentina ante Santa Paula

Dakar 2026: así le fue a los argentinos en la primera etapa de la maratón

Dakar 2026: así le fue a los argentinos en la primera etapa de la maratón

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Argentina quedó eliminada de la United Cup en los cuartos de final

Argentina quedó eliminada de la United Cup en los cuartos de final

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe