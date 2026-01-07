Mauro Pittón aseguró: "En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo"

Mauro Pittón habló tras el entrenamiento abierto y dejó definiciones claras sobre la pretemporada, la idea de Madelón y los objetivos de Unión.

Con el calendario avanzando y el arranque del campeonato cada vez más cerca, Unión atraviesa días de trabajo exigente y definiciones internas. Tras el entrenamiento abierto a la prensa, Mauro Pittón , capitán y volante central del equipo, puso en palabras el momento del plantel, el mensaje del cuerpo técnico y el ADN futbolístico que el Tatengue pretende consolidar en 2026.

El regreso a la rutina encontró a un grupo convencido del camino elegido. Pittón lo sintetizó desde el primer contacto con los micrófonos: “ Contento de volver al trabajo. Ya llevamos varios días entrenando intenso y el grupo tiene una predisposición excelente, como veníamos el año pasado ”. La frase no fue casual: marcó continuidad y no ruptura.

La identidad de Madelón como punto de partida

Lejos de los discursos refundacionales, el capitán dejó en claro que la base está establecida y que el desafío pasa por profundizar una idea. “La identidad de Leo la conocemos. El grupo viene trabajando desde el año pasado y a los chicos que se van sumando hay que incorporarles ese ADN que tuvo el equipo en el segundo semestre”, explicó.

En ese contexto, Pittón remarcó que el foco no está en grandes revoluciones tácticas, sino en ajustes finos, esos que suelen definir campañas: “Fortalecer y mejorar pequeños detalles que nos pueden seguir haciendo crecer como equipo”.

Cuando se lo consultó por metas concretas, el capitán evitó promesas grandilocuentes y volvió al eje del trabajo cotidiano. “Todavía tenemos que plantearnos objetivos, pero el principal siempre es seguir creciendo, mejorando y fortaleciendo el juego colectivo”, sostuvo.

Ese mensaje conecta directamente con lo que transmite Madelón puertas adentro. Pittón lo dejó claro: “Es lo que nos identificó el segundo semestre del año pasado y lo que Leo nos transmite todos los días”.

Mauro Pittón Prensa Unión

Una pretemporada corta, pero intensa

El contexto actual obliga a optimizar tiempos y cargas. Pittón lo asumió con naturalidad y explicó cómo se encara esta etapa: “Las pretemporadas se están acortando, se trabaja distinto a otras épocas”. Por eso, el eje está bien definido: “Hoy el foco principal es lo físico, siempre acompañándolo con lo futbolístico y lo táctico, para llegar de la mejor manera al inicio del torneo”. No hay margen para improvisar.

Uno de los conceptos que atraviesa al plantel desde mediados del año pasado volvió a aparecer con fuerza. Pittón lo retomó sin rodeos: “Queremos seguir siendo un equipo intenso, incómodo, que tenga las cosas claras dentro de la cancha”.

Pero no se trata solo de correr. El capitán profundizó la idea: “Que podamos resolver distintos momentos del partido, con pelota y sin pelota, y tener herramientas para imponernos ante los rivales”. Identidad, sí, pero también recursos.

Mercado de pases y liderazgo interno

Sobre la llegada de refuerzos, Pittón fue medido y respaldó al grupo actual, sin desconocer que toda competencia interna suma. “Eso es tema del cuerpo técnico y de los dirigentes. El que venga será para sumar y mejorar la competencia”, señaló. De inmediato, dejó una definición que habla de confianza y liderazgo: “Confío plenamente en cada uno de mis compañeros. La idea es que cada uno se potencie individualmente para que después lo colectivo rinda”.

Desde su lugar de referente, Pittón asume la responsabilidad con naturalidad. “Es algo que disfruto: acompañar, crecer y plantearnos objetivos cada vez más altos”, afirmó. Y cerró con una frase que conecta directamente con el hincha: “Entre todos tenemos que ir subiendo escalones para llevar el escudo de Unión lo más arriba posible”.