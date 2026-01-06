En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Daniel Pajarito Juárez volvió a Unión luego de su préstamo en Gimnasia de Jujuy, pero Madelón no lo tendrá en cuenta. El delantero maneja algunas ofertas

Pajarito Juárez no jugará en Unión y su destino sería San Miguel.

Si bien su intención era retornar a Unión y poder quedarse en el plantel a pelear por un lugar, la realidad indica que eso no va a terminar sucediendo.

Y es que Daniel Juárez quien volvió al Tate luego de su préstamo a Gimnasia de Jujuy, no está en los planes de Leonardo Madelón y por ese motivo volverá a marcharse.

El delantero de 24 años tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre del 2026, pero su destino volvería a estar en un club de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Por estas horas, la oferta más concreta proviene de San Miguel. Recordando que en 2025, Juárez disputó 21 partidos con la camiseta de Gimnasia de Jujuy sin anotar goles y brindando dos asistencias.

Mientras que en 2024 había estado a préstamo en Barracas Central. Su último partido con la camiseta de Unión fue el triunfo ante Tigre por 1-0 por la Copa de la Liga 2023, que le permitió al Tate mantener la categoría. Ese día sumó 18'.