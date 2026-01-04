Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pittón, con la idea fija en Unión: "Sabemos cuál es la idea y tenemos que seguir por ese camino"

El capitán Mauro Pittón se refirió al objetivo y la idea que persigue el Unión de Leo Madelón y destacó: "Conservar lo que tenemos es una ventaja".

4 de enero 2026 · 09:53hs
Pittón, con la idea fija en Unión: Sabemos cuál es la idea y tenemos que seguir por ese camino

Unión inició formalmente su preparación y Mauro Pittón fue la voz autorizada en el comienzo del nuevo ciclo. Tras la primera jornada de entrenamientos en Casa Unión, el capitán reconoció que los primeros días siempre presentan dificultades, aunque valoró llegar con una planificación previa.

“Ya veníamos trabajando antes. Ahora se suma la pelota y el trabajo grupal, que es más largo, pero todo forma parte de la adaptación y de la base que necesitamos para el torneo”, explicó el volante, consciente de que la pretemporada será determinante para el rendimiento futuro.

Una estructura que se mantiene

En un contexto marcado por salidas importantes y algunas situaciones contractuales aún por resolver, Pittón destacó la relevancia de sostener una columna vertebral en el plantel. Para el capitán, la continuidad del cuerpo técnico y de varios futbolistas es un punto a favor.

“Es importante mantener una base. Nos conocemos, sabemos cuál es la idea y eso ayuda mucho. Después habrá que pulir detalles y seguir por el camino que se mostró el año pasado”, remarcó.

Juveniles que piden lugar

Otro de los ejes que subrayó el referente tatengue fue el crecimiento de los juveniles. Pittón valoró el trabajo de las inferiores y el protagonismo que varios chicos de la tercera vienen reclamando.

“El club siempre intenta formar jugadores y darles espacio. Es clave para el crecimiento de la institución. Nosotros, los más grandes, tenemos la responsabilidad de acompañarlos y ayudarlos, como alguna vez lo hicieron con nosotros”, sostuvo.

Unión, con objetivos claros en el horizonte

Mientras el equipo se prepara para la Serie Río de La Plata, donde enfrentará a Alianza Lima y Defensor Sporting, el capitán entiende que estos partidos servirán como una medida inicial antes del verdadero arranque.

El foco principal estará puesto luego en el debut frente a Platense, en el inicio del Torneo Apertura. “Tenemos que seguir creciendo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Eso va a ser muy importante para todo lo que viene”, afirmó.

Con tono sereno y experiencia, Pittón dejó en claro que el camino ya está marcado: trabajo, continuidad y crecimiento progresivo. En un contexto económico complejo para el fútbol argentino, Unión apuesta a la estabilidad y al desarrollo interno para encarar una temporada que volverá a exigir regularidad y compromiso desde el primer día.

