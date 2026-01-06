Uno Santa Fe | Unión | Unión

Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Alavés inició gestiones para llevarse a Kevin Zenón mediante un préstamo que Boca analiza. Unión se pone otra vez atento

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 19:32hs
Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

El nombre de Kevin Zenón volvió a entrar en el mercado y, cada vez que aparece una posibilidad de salida, Unión toma nota. Desde España aseguran que Alavés ya inició gestiones con Boca, que estaría analizando y viendo ciertos detalles. Sobre todo por los montos.

• LEER MÁS: Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Las primeras informaciones indican que el club español solicitó un préstamo por 18 meses, con un cargo cercano al millón de dólares, una cifra que Boca está evaluando puertas adentro. Además, la intención es incluir una opción de compra.

• LEER MÁS: Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

El detalle no es menor: el club español, dirigido por Eduardo Coudet, no contempla adquirirlo de manera inmediata, sino potenciarlo y luego definir.

Kevin Zenón
Uni&oacute;n, pendiente de la posible salida de Kevin Zen&oacute;n al Alav&eacute;s.

Unión, pendiente de la posible salida de Kevin Zenón al Alavés.

En Alavés viene de jugar el santafesino Facundo Garcés, sancionado por FIFA. Vale recordar que Zenón tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares, aunque en el mercado se maneja que Boca aceptaría negociarlo por una cifra cercana a los 10 millones.

• LEER MÁS: Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Unión, firme en su postura

Aquí aparece el punto de conflicto. Unión tiene el 20% del pase y el interrogante es qué ocurriría con ese porcentaje si la operación se concreta por un préstamo. Hasta el momento, desde Boca siempre intentaron dejar al margen al Tate en este tipo de negociaciones. Sin embargo, la postura rojiblanca es clara y ya fue comunicada: si Unión no forma parte del acuerdo, la operación se cae.

• LEER MÁS: ¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Alavés avanzó, Boca analiza y Unión toma nota para esperar lo suyo. Con Zenón otra vez en el centro de la escena, la novela suma un nuevo capítulo y promete más movimientos antes del final. El mercado, una vez más, pone a prueba los límites.

Unión Kevin Zenón Alavés
Noticias relacionadas
union visita a obras basket con nuevo dt y la mira puesta en la liga nacional

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

pretemporada con senales fuertes: union define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

gaston arturia y un futuro lejos de union: regreso de ecuador y volvera a salir a prestamo

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

atento union: ignacio malcorra dijo adios a rosario central ¿y ahora?

Atento Unión: Ignacio Malcorra dijo adiós a Rosario Central ¿Y ahora?

Lo último

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Último Momento
En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo

Quién es el dueño del Pink Shadow, un superyate de 60 millones de dólares que está amarrado en Punta del Este

Quién es el dueño del Pink Shadow, un superyate de 60 millones de dólares que está amarrado en Punta del Este

Ovación
¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe