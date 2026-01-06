Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Alavés inició gestiones para llevarse a Kevin Zenón mediante un préstamo que Boca analiza. Unión se pone otra vez atento

El nombre de Kevin Zenón volvió a entrar en el mercado y, cada vez que aparece una posibilidad de salida, Unión toma nota. Desde España aseguran que Alavés ya inició gestiones con Boca, que estaría analizando y viendo ciertos detalles. Sobre todo por los montos.

Las primeras informaciones indican que el club español solicitó un préstamo por 18 meses, con un cargo cercano al millón de dólares, una cifra que Boca está evaluando puertas adentro. Además, la intención es incluir una opción de compra.

El detalle no es menor: el club español, dirigido por Eduardo Coudet, no contempla adquirirlo de manera inmediata, sino potenciarlo y luego definir.

Kevin Zenón Unión, pendiente de la posible salida de Kevin Zenón al Alavés.

En Alavés viene de jugar el santafesino Facundo Garcés, sancionado por FIFA. Vale recordar que Zenón tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares, aunque en el mercado se maneja que Boca aceptaría negociarlo por una cifra cercana a los 10 millones.

Unión, firme en su postura

Aquí aparece el punto de conflicto. Unión tiene el 20% del pase y el interrogante es qué ocurriría con ese porcentaje si la operación se concreta por un préstamo. Hasta el momento, desde Boca siempre intentaron dejar al margen al Tate en este tipo de negociaciones. Sin embargo, la postura rojiblanca es clara y ya fue comunicada: si Unión no forma parte del acuerdo, la operación se cae.

Alavés avanzó, Boca analiza y Unión toma nota para esperar lo suyo. Con Zenón otra vez en el centro de la escena, la novela suma un nuevo capítulo y promete más movimientos antes del final. El mercado, una vez más, pone a prueba los límites.