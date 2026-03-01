No hay dos sin tres: Unión cerró una semana perfecta consiguiendo su tercer triunfo al hilo

Unión venció a Instituto 2-1 y de esta manera obtuvo su tercer triunfo en una semana. Los goles fueron marcados por Cristian Tarragona y Mateo Del Blanco

Unión consiguió un triunfazo ante Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes. Fue 2-1 para el Tate que sumó su tercer triunfo al hilo en siete días y vuelve a ser protagonista.

De esta manera, el elenco rojiblanco cerró una semana perfecta para hilvanar tres victorias al hilo, dos de ellas en condición de visitante.

Unión se mostró eficaz en el primer tiempo

Poco y nada pasó en el primer cuarto de hora, más allá de que Instituto era el equipo que se mostró más ambicioso, al menos en cuanto a la posesión del balón y a la intención de jugar en campo rival.

Por ello, más allá de que ninguno de los dos equipos generaba peligro en ataque, era el elenco cordobés el que presionaba más arriba buscando recuperar rápido el balón.

Y recién a los 20' se generó la primera chance concreta para abrir el marcador y fue para Instituto. Un centro desde la derecha de Giuliano Cerato encontró la cabeza de Alex Luna quien saltó sin oposición pero la pelota se fue desviada.

Un minuto después de esa acción, a los 21', Maizon Rodríguez pidió el cambio y el que lo reemplazó fue Valentín Fascendini. El uruguayo sintió una molestia minutos antes, decidió probar pero no pudo continuar.

Y en un minuto, el Tate dispuso de dos chances para convertir. A los 22' Brahian Cuello ingresó al área y su remate fue tapado por Diego Sosa para mandar la pelota al córner.

De ese tiro de esquina, llegó el anticipo en ataque de Valentín Fascendini quien ganó por arriba, pero no logró darle dirección a su cabezazo y la pelota se fue por encima del horizontal.

El partido era deslucido, con muchas imprecisiones, aunque con el correr de los minutos el Tate había emparejado el desarrollo y la tenencia del balón era muy equilibrada.

Y cuando no pasaba nada, Julián Palacios presionó a Fernando Alarcón, le robó el balón y la pelota derivó en Cristian Tarragona, quien tocó para Marcelo Estigarribia. El delantero prolongó para Palacios, quien metió un centro perfecto para que de cabeza y a la carrera Tarragona estableciera el 1-0.

¡ARRIBA EL TATENGUE! Cristian Tarragona anotó 1-0 de Unión ante Instituto en Córdoba.





Fue una excelente combinación entre los tres futbolistas mencionados, con la participación notable de Palacios, presionando, robando y asistiendo en el momento exacto.

Llegando poco al área rival, Unión terminó siendo efectivo y preciso para irse a los vestuarios ganando 1-0. En un partido que para empate, el Tate se mostró astuto para aprovechar las falencias de su rival.

Se lo empataron, pero reaccionó y terminó ganando

En el inicio del segundo tiempo, el DT de Instituto metió un cambio que rápidamente le dio resultado, ingresando Franco Jara para la salida de Agustín Bravo. El ingreso del experimentado punta le dio mayor vitalidad al ataque.

Y antes de los 3' la Gloria llegó al empate, producto de un grosero error de Mateo Del Blanco quien intentó controlar un centro y no hizo otra cosa que dejarle el balón servido a Luca Rafaelli quien debajo del arco remató y la pelota pasó entre las piernas de Matías Mansilla para establecer el 1-1.

ASÍ LLEGÓ EL EMPATE DE LA GLORIA: Rafaelli puso el 1-1 de Instituto ante Unión.





En ese comienzo del complemento, Unión no hacía pie e Instituto se lo llevaba por delante. A los 8' Franco Jara remató desde afuera del área y Mansilla envió el balón al tiro de esquina.

Pero la gran figura de Unión volvió a aparecer. A los 10' Julián Palacios hizo la pausa en la puerta del área y le metió un pase perfecto a Mateo Del Blanco quien de frente al arco sacó un zurdazo letal que se metió arriba del arco defendido por Manuel Roffo para marcar el 2-1. Un golazo por la concepción y la definición para que el lateral tuviera rápida revancha.

¡ZAPATAZO Y GOL DE UNIÓN! Mateo del Blanco le rompió el arco a Roffo y puso el 2-1 ante Instituto.





Cuando se jugaban 20' Leonardo Madelón decidió el ingreso de Augusto Solari en lugar de Palacios, quien sintió el desgaste del partido, completando otro muy buen partido. Siendo claramente la figura del Tate.

Con el resultado a favor, Unión se retrasó en el campo de juego y el balón lo controlaba Instituto, aunque el Tate no sufría, más allá de algunos centros cruzados.

A los 30' ingresó Bruno Pittón en lugar de Cuello y de esta manera, Del Blanco se adelantó para jugar como carrilero. Unión aguantaba el resultado, pero ya no merodeaba el arco rival, dejando correr los minutos.

El equipo local estuvo muy cerca de empatarlo, cuando a los 39' Nicolás Guerra dentro del área remató de media vuelta y el balón se estrelló en el caño izquierdo, cuando Mansilla nada podía pese a estirar su mano.

En el final, Unión pudo aumentar, pero Estigarribia de manera increíble y debajo del arco remató por encima del travesaño, luego de una muy buena maniobra personal de Augusto Solari.

No hubo tiempo para más, el Tate volvió a ganar como visitante. Dos victorias en tres días fuera de Santa Fe para cosechar 14 puntos y ubicarse 3° en la Zona A.

Síntesis

Instituto: 28-Manuel Roffo; 6-Fernando Alarcón, 26-Leonel Mosevich, 32-Agustín Bravo; 44-Giuliano Cerato, 13-Juan Ignacio Méndez, 19-Gastón Lodico, 3-Diego Sosa; 20-Jhon Córdoba, 11-Matías Fonseca y 10-Alex Luna. DT: Diego Flores.

Unión: 21-Matías Mansilla, 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 42' Cristian Tarragona (U), ST 3' Luca Rafaelli (I), 10' Mateo Del Blanco (U).

Cambios: PT 21' Valentín Fascendini x Rodríguez (U), 27' Luca Rafaelli x Córdoba (I), ST 0' Franco Jara x Bravo (I), 20' Augusto Solari x Palacios (U), Nicolás Guerra x Fonseca (I), Gustavo Abregú x Méndez (I), 30' Bruno Pittón x Cuello (I), 34' Jeremías Lázaro x Luna (I).

Amonestados: Estigarribia (U), Lodico, Rafaelli, Cerato y Mosevich (I).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Mario Alberto Kempes.