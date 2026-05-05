Lobo Medina, el árbitro para Unión-Independiente Rivadavia: un antecedente que ilusiona

El juez designado dirigió el último triunfo de Unión en Mendoza ante Independiente Rivadavia, en 2024, con gol de Adrián Balboa

Unión ya conoce quién impartirá justicia en el duelo de octavos de final ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Se trata de Luis Lobo Medina, un nombre que trae buenos recuerdos para el conjunto rojiblanco en tierras mendocinas.

La designación no pasa desapercibida: Lobo Medina fue el árbitro del último triunfo de Unión en el Bautista Gargantini. Fue el 5 de junio de 2024, cuando el equipo santafesino se impuso 1-0 con gol de Adrián Balboa de penal.

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Aquel partido es una referencia cercana para un cruce que vuelve a repetirse en una instancia decisiva, ahora por los playoffs del Torneo Apertura.

Los números de Lobo Medina con Unión

El historial reciente del árbitro con el Tatengue muestra una tendencia pareja, aunque con algunos resultados positivos. En sus últimos encuentros dirigidos:

* Victoria ante Aldosivi por 1-0 en 2026.

* Empate sin goles frente a Banfield en 2025.

* Igualdad 1-1 ante Newell's Old Boys.

* Derrota 0-1 frente a Racing Club.

* Triunfos ante Independiente Rivadavia (2024), Sarmiento de Junín y Central Córdoba de Santiago del Estero.

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En general, se trata de un árbitro con el que Unión ha sumado puntos importantes en distintos contextos.

El recorrido con Independiente Rivadavia

En el caso de Independiente Rivadavia, los números con Lobo Medina son más extensos y variados, incluyendo partidos tanto en Primera División como en la Primera Nacional.

Entre los antecedentes recientes se destacan:

* Victoria 2-1 ante Sarmiento en 2026.

* Empates ante Racing y Tigre en 2025.

* Igualdad 2-2 frente a Estudiantes de La Plata.

* Derrota justamente ante Unión en 2024.

Su historial muestra un comportamiento equilibrado, sin una tendencia marcada, aunque con algunos fallos disciplinarios en partidos puntuales.

Un detalle más en una serie caliente

Con el partido programado para el sábado a las 21.30 en Mendoza, cada detalle suma en la previa. La designación arbitral no es menor, sobre todo cuando hay antecedentes recientes entre los protagonistas.

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Unión ya sabe lo que es ganar con Lobo Medina en ese escenario. Ahora, buscará repetir la historia en un cruce donde no hay margen de error y donde cualquier factor puede inclinar la balanza.

Los octavos de final y sus árbitros

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (Cba) – Belgrano (Cba)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca Jrs – Huracán

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Diego Romero

21.30 Ind. Rivadavia (Mza) – Unión

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Argentinos Jrs – Lanús

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central – Independiente

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes (LP) – Racing Club

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.00 River Plate – San Lorenzo

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez – Gimnasia (LP)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

19.00 River Plate – San Lorenzo

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba