Unión ya conoce quién impartirá justicia en el duelo de octavos de final ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Se trata de Luis Lobo Medina, un nombre que trae buenos recuerdos para el conjunto rojiblanco en tierras mendocinas.
Lobo Medina, el árbitro para Unión-Independiente Rivadavia: un antecedente que ilusiona
El juez designado dirigió el último triunfo de Unión en Mendoza ante Independiente Rivadavia, en 2024, con gol de Adrián Balboa
Por Ovación
Un antecedente positivo en Mendoza para Unión
La designación no pasa desapercibida: Lobo Medina fue el árbitro del último triunfo de Unión en el Bautista Gargantini. Fue el 5 de junio de 2024, cuando el equipo santafesino se impuso 1-0 con gol de Adrián Balboa de penal.
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Aquel partido es una referencia cercana para un cruce que vuelve a repetirse en una instancia decisiva, ahora por los playoffs del Torneo Apertura.
Los números de Lobo Medina con Unión
El historial reciente del árbitro con el Tatengue muestra una tendencia pareja, aunque con algunos resultados positivos. En sus últimos encuentros dirigidos:
* Victoria ante Aldosivi por 1-0 en 2026.
* Empate sin goles frente a Banfield en 2025.
* Igualdad 1-1 ante Newell's Old Boys.
* Derrota 0-1 frente a Racing Club.
* Triunfos ante Independiente Rivadavia (2024), Sarmiento de Junín y Central Córdoba de Santiago del Estero.
En general, se trata de un árbitro con el que Unión ha sumado puntos importantes en distintos contextos.
El recorrido con Independiente Rivadavia
En el caso de Independiente Rivadavia, los números con Lobo Medina son más extensos y variados, incluyendo partidos tanto en Primera División como en la Primera Nacional.
Entre los antecedentes recientes se destacan:
* Victoria 2-1 ante Sarmiento en 2026.
* Empates ante Racing y Tigre en 2025.
* Igualdad 2-2 frente a Estudiantes de La Plata.
* Derrota justamente ante Unión en 2024.
Su historial muestra un comportamiento equilibrado, sin una tendencia marcada, aunque con algunos fallos disciplinarios en partidos puntuales.
Un detalle más en una serie caliente
Con el partido programado para el sábado a las 21.30 en Mendoza, cada detalle suma en la previa. La designación arbitral no es menor, sobre todo cuando hay antecedentes recientes entre los protagonistas.
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Unión ya sabe lo que es ganar con Lobo Medina en ese escenario. Ahora, buscará repetir la historia en un cruce donde no hay margen de error y donde cualquier factor puede inclinar la balanza.
Los octavos de final y sus árbitros
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (Cba) – Belgrano (Cba)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca Jrs – Huracán
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Ind. Rivadavia (Mza) – Unión
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Argentinos Jrs – Lanús
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central – Independiente
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (LP) – Racing Club
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River Plate – San Lorenzo
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez – Gimnasia (LP)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
19.00 River Plate – San Lorenzo
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba