Madelón renoció la necesidad de conformar un plantel competitivo para que Unión esté a la altura de las circunstancias.

En la charla que Leonardo Madelón mantuvo con estudiantes de periodismo, el DT rojiblanco opinó acerca del rendimiento del equipo en el último semestre. Pero además, habló sobre la satisfacción que implica seguir trabajando en el club y confió que le pidió a los dirigentes refuerzos para ampliar el plantel y lograr dar un paso adelante en lo fútbolístico.

A la hora de analizar el rendimiento del equipo manifestó: "La verdad es que no fue la campaña que imaginábamos cuando arrancamos, porque siempre uno tiene expectativas altas y quiere llevar al equipo lo más arriba posible. Tampoco considero que haya sido una campaña pésima , pero sí tenemos que ser autocríticos y reconocer que hubo cosas que nos faltaron".

"El fútbol argentino es muy competitivo, tenés treinta equipos que quieren conseguir sus objetivos y cada partido te exige muchísimo. Nosotros tuvimos momentos buenos, pero también situaciones en las que nos costó encontrar respuestas. Una de las cuestiones que más nos perjudicó fue la falta de recambio", detalló el DT.

Y siguió: "Cuando tenés jugadores lesionados, suspendidos o con mucho desgaste, necesitás mirar al banco y encontrar alternativas que puedan sostener el nivel. Eso fue algo que nos faltó y que tenemos que corregir. Por eso pedí entre cinco y seis incorporaciones, porque quiero un plantel más largo, con competencia interna y distintas posibilidades tácticas. El objetivo es que Unión pueda dar un paso adelante en el próximo torneo y estar a la altura de lo que exige su gente".

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Consultado por los refuerzos pedidos aseveró: "Hay nombres que todavía no puedo dar porque son negociaciones que están en marcha y, en algunos casos, ni siquiera la dirigencia tiene definiciones. Sí puedo decir que buscamos futbolistas que vengan a sumar, que tengan compromiso y que entiendan la responsabilidad de vestir esta camiseta".

"No se trata solamente de traer jugadores por traer, sino de encontrar perfiles que encajen en nuestra idea de juego y que nos permitan tener un equipo más completo. Uno de los nombres que me gustaba era el de Martínez Quarta. Lo hablamos con la dirigencia, pero sabemos que es una operación difícil, porque hay muchos clubes interesados y económicamente Unión tiene que competir con instituciones que pueden ofrecer contratos muy superiores", reveló el entrenador.

En otro tramo del diálogo, Madelón tiró: "De todas maneras, siempre pienso que jugar en Unión es una oportunidad importante. Es un club con historia, con una hinchada que acompaña y con un sentido de pertenencia muy grande. Queremos incorporar bien, equivocarnos lo menos posible y construir un equipo que pueda competir de igual a igual con cualquiera".

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"Yo estoy muy feliz acá. Tengo contrato hasta junio del año que viene y siempre dije que me siento identificado con este club y con su gente. Cuando uno trabaja en un lugar donde se siente querido, donde encuentra un grupo de trabajo y donde puede desarrollar sus ideas, es mucho más fácil proyectar", razonó el técnico.

"Por supuesto que también necesitamos contar con las herramientas para competir, por eso hice algunos pedidos a la dirigencia pensando en el plantel que queremos construir. No se trata solamente de una cuestión de nombres, sino de tener un equipo equilibrado, con variantes y con posibilidades de pelear por objetivos importantes", adelantó.

En el final de la charla, Madelón le dejó un mensaje a los hinchas: "Mi intención es quedarme, seguir trabajando y devolverle a Unión todo el cariño que recibo. La gente sabe lo que siento por este club y yo también sé lo que significa Unión para su gente. Tenemos desafíos por delante y muchas ganas de seguir creciendo juntos".