El Gobierno de Santa Fe habilitó dos jornadas para presentar apelaciones al padrón provisorio de postulantes. El listado definitivo se publicará el 27 y el sorteo será el 2 de diciembre.

Las personas que se inscribieron para participar del sorteo de las 104 viviendas de la Villa Suramericana y quedaron fuera del padrón provisorio tendrán dos oportunidades para presentar una apelación y solicitar que su situación sea revisada. El Gobierno de Santa Fe confirmó que el trámite se podrá realizar los días 20 y 24 de noviembre , de 8 a 16, en la ciudad de Santa Fe.

El lugar habilitado para recibir los reclamos será el Centro de Excombatientes de Malvinas , ubicado en Pedro Vittori 4282 . Allí atenderá personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, organismo encargado de analizar las presentaciones y revisar la documentación de cada grupo familiar.

La instancia de apelación se abrió luego de la publicación del padrón provisorio, que determinó que 8.654 personas quedaron habilitadas para participar del sorteo, sobre un total de 24.406 inscriptos. Quienes no figuran como aptos podrán consultar su situación y presentar los elementos necesarios para solicitar una revisión.

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Por qué motivos se puede apelar

El director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, explicó que entre las razones más frecuentes por las que algunos postulantes quedaron afuera del listado aparecen los ingresos familiares insuficientes y la falta de conformación de un grupo familiar.

Sin embargo, el funcionario aclaró que también pueden existir errores al momento de completar la inscripción. En esos casos, quienes consideren que fueron excluidos por una equivocación en la carga de datos deberán acercarse con la documentación correspondiente para respaldar su reclamo.

El padrón provisorio se confeccionó a partir de la información declarada por cada grupo familiar en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda. Por ese motivo, la instancia de apelación permitirá revisar los datos y determinar si corresponde modificar la condición de algún postulante.

Cuándo se conocerá el listado definitivo

Una vez finalizadas las jornadas de reclamos, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo avanzará con la revisión de las presentaciones y la elaboración del padrón definitivo.

Según informó Crivelli, el listado final se publicará el 27 de noviembre, al cierre de la jornada. Allí estarán incluidas las personas que finalmente podrán participar del sorteo de las 104 unidades habitacionales.

La adjudicación se realizará el 2 de diciembre a través de Lotería de Santa Fe, como mecanismo para garantizar la transparencia del procedimiento.

La convocatoria corresponde a la línea Desarrollos Habitacionales del Programa Nido y contempla los cupos de demanda general, fuerzas de seguridad, bomberos, excombatientes de Malvinas y personas con discapacidad. Entre las unidades disponibles también hay viviendas adaptadas.