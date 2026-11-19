El equipo titular de Unión que igualó 0-0 ante Platense, el 22 de enero en el 15 de Abril se desarmó. La salida de titulares, una constante en el club.

El paso de una temporada a otra vuelve a exponer una dificultad que Unión arrastra desde hace tiempo: la imposibilidad de sostener una base de futbolistas. La comparación entre el equipo que comenzó el 2026 y el plantel que se proyecta para el año próximo resulta contundente.

De los once titulares que salieron a jugar ante Platense, el 22 de enero en el estadio 15 de Abril, solamente Lautaro Vargas tiene contrato vigente para 2027.

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Aquel encuentro terminó 0-0 y marcó el inicio de una temporada que dejó un saldo importante de movimientos en el plantel. Algunos futbolistas fueron transferidos, otros se marcharon al exterior, hubo contratos que llegaron a su vencimiento y también decisiones deportivas que determinaron que no se hiciera un esfuerzo para buscar continuidades.

El nombre por nombre del primer al nuevo Unión

El caso de Matías Mansilla fue el primero de esa formación que quedó atrás. El arquero había llegado recientemente a Unión, pero su préstamo terminó y regresó a Estudiantes. Desde el club no hubo intención de realizar una apuesta económica para retenerlo, por lo que la búsqueda de una alternativa para el arco quedó dentro de la planificación deportiva.

Maizon Rodríguez deja Unión y continuará su carrera en el Krasnodar.

En la defensa, el panorama también cambió por completo. Maizon Rodríguez fue vendido al Krasnodar de Rusia, mientras que Valentín Fascendini pasó a Talleres de Córdoba y Mateo Del Blanco fue transferido al Racing de Estrasburgo, de Francia. En tanto, Vargas atraviesa una recuperación prolongada: fue operado de la rodilla y también por una pubalgia. El propio futbolista reveló, en la zona de vestuarios después de la victoria ante Vélez por 2-0, que su regreso podría producirse recién entre mayo y junio de 2027. Así, aunque tiene contrato, no estará disponible para el comienzo de la próxima temporada.

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En el mediocampo se acumularon otras salidas de peso. Mauro Pittón se marchó al Tenerife, de la Segunda División de España. La decisión tuvo mucho que ver con la postura de Leonardo Madelón, quien le abrió la puerta para que pudiera cumplir una asignatura pendiente: jugar en el exterior.

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Sin embargo, la salida representó una pérdida importante para Unión desde lo futbolístico, ya que se trataba de un jugador de jerarquía y el dinero que ingresó por la operación fue considerado insuficiente en relación con ese valor deportivo.

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También se produjo la transferencia de Rafael Profini al FC Kharkiv de la Liga Premier de Ucrania. Por su parte, Julián Palacios terminó su contrato y no continuará. Su estadía en Santa Fe había sido muy positiva desde lo futbolístico, pero no hubo un esfuerzo económico para retenerlo. El jugador pretende tomar otro rumbo y, además, algunas declaraciones que realizó contra la dirigencia generaron un fuerte malestar en los directivos.

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El caso de Franco Fragapane responde principalmente a una cuestión deportiva. Si bien volvió a aparecer en las últimas convocatorias de Madelón, no sumó minutos y quedó muy relegado en la consideración del entrenador. Con su contrato vencido, tampoco se avanzará en una propuesta para que siga.

A esa lista se suma Agustín Colazo, quien fue cedido a préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata. Distinta es la situación de Cristian Tarragona, cuyo vínculo finaliza el próximo 31 de diciembre. Con el delantero hay conversaciones para intentar llegar a una renovación y, pese a que existe predisposición y optimismo de ambas partes, todavía no se alcanzó un acuerdo económico.

Un solo contrato vigente y una renovación constante en Unión

La cuenta es elocuente: de los once futbolistas que comenzaron aquel 0-0 ante Platense, Vargas es el único que tiene asegurada su continuidad contractual para 2027. Sin embargo, su lesión lo dejará afuera durante buena parte del primer semestre. Tarragona es el otro nombre que podría repetirse en una formación del próximo año, aunque su permanencia depende de que las partes encuentren un punto de acuerdo.

La revisión de los jugadores que ingresaron durante el segundo tiempo tampoco modifica demasiado el panorama. Nicolás Palavecino se marchó en el mercado de junio de 2026, una vez finalizado su vínculo. En cambio, Marcelo Estigarribia y Misael Aguirre continúan en el plantel: el primero terminó la temporada como titular, mientras que el segundo aparece como una alternativa. Bruno Pittón, por su parte, también finalizó su contrato y no tendrá renovación.

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De esta manera, Unión se enfrenta a un nuevo proceso de reconstrucción. Madelón deberá encontrar soluciones para cubrir puestos importantes y, al mismo tiempo, la dirigencia tendrá que administrar un mercado de pases en el que la continuidad de los futbolistas vuelve a ser una cuestión central.

No se trata solamente de reemplazar nombres. La dificultad está en conservar una estructura, darle continuidad a una idea y evitar que cada temporada implique empezar prácticamente desde cero. El equipo que abrió el 2026 ante Platense es una muestra clara de esa problemática: entre transferencias, salidas y contratos vencidos, casi ninguno de sus integrantes estará disponible para repetir en 2027.