Unión continúa con los entrenamientos y disputó dos amistosos ante 9 de Julio en el estadio 15 de Abril. Victorias por 2-0 y 4-0, respectivamente.

Unión sigue trabajando pese a que ya terminó su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con la mirada puesta en la planificación de 2027, Leonardo Madelón busca aprovechar cada entrenamiento para evaluar alternativas, darle continuidad a determinados futbolistas y conocer mejor a los jugadores que podrían ganar terreno en el próximo año.

En ese contexto, el plantel disputó este miércoles dos partidos amistosos en el estadio 15 de Abril ante 9 de Julio de Rafaela, una jornada que dejó un saldo positivo desde los resultados: fueron dos victorias para el conjunto rojiblanco, con cinco goles a favor y ninguno en contra.

Más allá de los marcadores, el objetivo principal del cuerpo técnico fue observar el rendimiento de los futbolistas en competencia. Madelón pretende sacar conclusiones sobre aquellos jugadores que, por edad, proyección o posibilidades dentro del plantel, pueden convertirse en piezas importantes para la próxima temporada.

Dos triunfos y distintas alternativas para el Unión de Madelón

En el primer encuentro, Unión se impuso por 1-0, con un gol de Ramírez. El equipo que salió a la cancha estuvo integrado por Meuli; Ayala, Ludueña, Isla, Pintado; Malcorra, Mosqueira, Luna Diale, Grella; Estigarribia y Ramírez.

En el segundo partido, el Tatengue consiguió una victoria más amplia: 4-0, con tantos de Aguirre, Giaccone, Cerrudo y Tomás Fernández. En esta oportunidad, la formación fue con Chávez; Zenclussen, Fagioli, Schalbetter, Rubio; Schaper, Giaccone, Peresutti, Pérez; Cerrudo y Aguirre.

La actividad permitió que Madelón observara a un grupo amplio de futbolistas, con presencia de jugadores que buscan ganarse un lugar y otros que intentan consolidarse dentro de la estructura profesional.

La planificación de 2027 ya está en marcha para Unión

La eliminación del Clausura modificó el calendario competitivo de Unión, pero no detuvo el trabajo del cuerpo técnico. Por el contrario, estos días representan una oportunidad para evaluar el material disponible, analizar rendimientos y empezar a definir qué futbolistas pueden formar parte de la base del equipo para 2027.

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En paralelo, la dirigencia y Madelón deberán avanzar con la conformación del plantel, en un mercado que tendrá movimientos y necesidades en distintos sectores. Por eso, los amistosos adquieren importancia como una instancia de evaluación para tomar decisiones con mayor información.

El entrenador quiere observar de cerca a los jugadores que pueden tener mayor protagonismo en el futuro inmediato. Las dos victorias en el 15 de Abril dejaron buenas señales en cuanto a los resultados, aunque el principal rédito de la jornada estuvo en sumar minutos y permitirle al cuerpo técnico ampliar el diagnóstico sobre el plantel.