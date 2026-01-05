Uno Santa Fe | Unión | Ignacio Malcorra

Pese al llamado de Leo Madelón, Ignacio Malcorra ya tiene acuerdo para jugar en Independiente

Ignacio Malcorra se despidió de Rosario Central y, aunque recibió el llamado de Leo Madelón, avanzó con Independiente y cerró un acuerdo de palabra.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 19:32hs
Ignacio Malcorra confirmó su salida de Rosario Central luego de no alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato y, en ese escenario, ya tiene un acuerdo de palabra para convertirse en refuerzo de Independiente. El mediocampista ofensivo evaluó distintas alternativas, incluso un contacto directo de Leonardo Madelón, pero su futuro inmediato estaría lejos de Arroyito.

El acuerdo con Independiente y la decisión tomada

Según el periodista Gastón Edul, Independiente avanzó con decisión en las negociaciones y logró cerrar un entendimiento verbal con Malcorra, quien priorizó el proyecto deportivo y el rol que le ofrecieron en Avellaneda. El club lo considera una pieza de jerarquía y experiencia para el armado del nuevo plantel.

LEER MÁS: Unión ya tiene agenda confirmada: días, horarios y rivales para el arranque del Torneo Apertura

En ese contexto, el llamado de Leonardo Madelón, que buscaba sumarlo a su idea futbolística, no alcanzó para torcer una decisión que ya estaba encaminada. El jugador valoró el interés, pero optó por la propuesta del Rojo, donde espera tener protagonismo inmediato.

El cierre de una etapa dorada en Rosario Central

La salida de Malcorra marca el final de un ciclo altamente exitoso en Rosario Central. Fue figura clave en la Copa de la Liga 2023 y en la Liga Profesional 2025, además de protagonista en una racha histórica de clásicos ganados, lo que lo convirtió en uno de los referentes del último tiempo.

Con goles decisivos, liderazgo dentro del campo y una fuerte conexión con la hinchada, el mediocampista dejó una huella profunda en Arroyito, algo que quedó reflejado tanto en su despedida pública como en el mensaje oficial del club.

LEER MÁS: Atento Unión: Ignacio Malcorra dijo adiós a Rosario Central ¿Y ahora?

Un nuevo desafío en Avellaneda

A los 37 años, Ignacio Malcorra inicia una nueva etapa en su carrera, con Independiente como próximo destino. Mientras se ultiman los detalles formales, en Avellaneda ya lo esperan como un refuerzo de peso, capaz de aportar talento, experiencia y conducción en momentos clave.

Rosario Central, en tanto, comienza a rearmarse sin uno de los nombres más influyentes de su reciente historia, consciente de que reemplazar su impacto futbolístico y simbólico no será una tarea sencilla.

Ignacio Malcorra Leonardo Madelón Rosario Central Independiente Avellaneda
