Unión ya tiene agenda confirmada: días, horarios y rivales para el arranque del Torneo Apertura

La AFA oficializó el calendario inicial de Unión en el Torneo Apertura: rivales, sedes y horarios de las primeras 12 fechas que marcarán el camino rojiblanco.

Unión ya conoce en detalle cómo será su camino en el Torneo Apertura , con fechas, horarios y rivales confirmados para las primeras 12 jornadas. El equipo santafesino alternará partidos como local y visitante, con cruces de peso que marcarán el pulso del inicio de la competencia en la Zona A .

El estreno será en Santa Fe. Unión abrirá el torneo como local ante Platense , en un encuentro que marcará el punto de partida del nuevo desafío. Luego llegará la primera salida, cuando visite a Lanús en el sur bonaerense, antes de volver al 15 de Abril.

Fecha 1: Jueves 22 de enero, 20.00 — Unión vs Platense

Fecha 2: Jueves 29 de enero, 19.15 — Lanús vs Unión

Fecha 3: Lunes 2 de febrero, 22.00 — Unión vs Gimnasia (Mendoza)

Salidas exigentes y cruces interzonales

El calendario propone una seguidilla exigente fuera de casa y partidos interzonales que pueden resultar determinantes. Central Córdoba, Sarmiento e Instituto aparecen como visitas clave, mientras que Aldosivi será rival en un cruce fuera de zona.

Fecha 4: Viernes 6 de febrero, 21.00 — Central Córdoba vs Unión

Fecha 6 (Interzonal): Domingo 22 de febrero, 21.00 — Unión vs Aldosivi

Fecha 7 (Interzonal): Jueves 26 de febrero, 17.15 — Sarmiento vs Unión

Fecha 8: Domingo 1° de marzo, 21.30 — Instituto vs Unión

Partidos fuertes en el 15 de Abril

El Tatengue tendrá en casa compromisos de alto impacto. San Lorenzo, Talleres y Boca visitarán Santa Fe, en una serie de encuentros que pueden marcar el rumbo del equipo en la tabla de posiciones.

Fecha 5: Viernes 13 de febrero, 22.15 — Unión vs San Lorenzo

Fecha 9: Viernes 6 de marzo, 22.00 — Unión vs Talleres

Fecha 11: Domingo 15 de marzo, 22.00 — Unión vs Boca

Cierre del tramo inicial

El primer bloque del campeonato se cerrará con dos salidas complejas ante Independiente y Defensa y Justicia, dos rivales directos en la lucha por la clasificación.

Fecha 10: Martes 10 de marzo, 19.45 — Independiente vs Unión

Fecha 12: Sábado 21 de marzo, 17.45 — Defensa y Justicia vs Unión

Con el cronograma confirmado, Unión ya puede planificar su arranque de torneo, administrar cargas y apuntar los partidos clave en un inicio que promete intensidad y exigencia desde el primer día.