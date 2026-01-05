Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya tiene agenda confirmada: días, horarios y rivales para el arranque del Torneo Apertura

La AFA oficializó el calendario inicial de Unión en el Torneo Apertura: rivales, sedes y horarios de las primeras 12 fechas que marcarán el camino rojiblanco.

5 de enero 2026 · 17:21hs
15 de Abril Foto: prensa Unión

Unión ya conoce en detalle cómo será su camino en el Torneo Apertura, con fechas, horarios y rivales confirmados para las primeras 12 jornadas. El equipo santafesino alternará partidos como local y visitante, con cruces de peso que marcarán el pulso del inicio de la competencia en la Zona A.

El debut y los primeros pasos de Unión

El estreno será en Santa Fe. Unión abrirá el torneo como local ante Platense, en un encuentro que marcará el punto de partida del nuevo desafío. Luego llegará la primera salida, cuando visite a Lanús en el sur bonaerense, antes de volver al 15 de Abril.

  • Fecha 1: Jueves 22 de enero, 20.00 — Unión vs Platense

  • Fecha 2: Jueves 29 de enero, 19.15 — Lanús vs Unión

  • Fecha 3: Lunes 2 de febrero, 22.00 — Unión vs Gimnasia (Mendoza)

Salidas exigentes y cruces interzonales

El calendario propone una seguidilla exigente fuera de casa y partidos interzonales que pueden resultar determinantes. Central Córdoba, Sarmiento e Instituto aparecen como visitas clave, mientras que Aldosivi será rival en un cruce fuera de zona.

  • Fecha 4: Viernes 6 de febrero, 21.00 — Central Córdoba vs Unión

  • Fecha 6 (Interzonal): Domingo 22 de febrero, 21.00 — Unión vs Aldosivi

  • Fecha 7 (Interzonal): Jueves 26 de febrero, 17.15 — Sarmiento vs Unión

  • Fecha 8: Domingo 1° de marzo, 21.30 — Instituto vs Unión

Partidos fuertes en el 15 de Abril

El Tatengue tendrá en casa compromisos de alto impacto. San Lorenzo, Talleres y Boca visitarán Santa Fe, en una serie de encuentros que pueden marcar el rumbo del equipo en la tabla de posiciones.

  • Fecha 5: Viernes 13 de febrero, 22.15 — Unión vs San Lorenzo

  • Fecha 9: Viernes 6 de marzo, 22.00 — Unión vs Talleres

  • Fecha 11: Domingo 15 de marzo, 22.00 — Unión vs Boca

Cierre del tramo inicial

El primer bloque del campeonato se cerrará con dos salidas complejas ante Independiente y Defensa y Justicia, dos rivales directos en la lucha por la clasificación.

  • Fecha 10: Martes 10 de marzo, 19.45 — Independiente vs Unión

  • Fecha 12: Sábado 21 de marzo, 17.45 — Defensa y Justicia vs Unión

Con el cronograma confirmado, Unión ya puede planificar su arranque de torneo, administrar cargas y apuntar los partidos clave en un inicio que promete intensidad y exigencia desde el primer día.

