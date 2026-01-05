Atento Unión: Ignacio Malcorra dijo adiós a Rosario Central ¿Y ahora?

Uno Santa Fe | Unión | Ignacio Malcorra

Ignacio Malcorra se despidió de Rosario Central tras no renovar su contrato. El volante dejó un emotivo mensaje y el club lo homenajeó como bicampeón.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 18:21hs
Ignacio “Nacho” Malcorra confirmó su salida de Rosario Central luego de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato. El mediocampista ofensivo, figura clave en los títulos recientes del Canalla, eligió las redes sociales para despedirse. Su futuro es incierto... pero ya recibió llamados, y entre ellos, el llamado de Unión.

La emotiva despedida de Ignacio Malcorra

A través de un extenso y sentido mensaje, Malcorra expresó su dolor por la partida y agradeció el respaldo permanente de la gente. “Hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha”, escribió el futbolista, dejando en claro que su salida no fue la deseada.

El volante resaltó lo que significó jugar en el Gigante de Arroyito, al que definió como un estadio que “te hacía jugar con la piel de gallina”, y remarcó el vínculo emocional construido junto a su familia: “Nos vamos con el corazón encanallado”. Además, subrayó que se marcha con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido y de haber contribuido a que Central se mantuviera en lo más alto.

Un legado que trasciende en Unión

Ignacio Malcorra dejó un gran recuerdo en su estadía en Santa Fe, jugó 68 partidos, marcó 20 goles y dio 17 asistencias de gol, números más que positivos y un recuerdo que el hincha de Unión no olvida. El zurdo tiene una excelente relación con Leo Madelón y la información indica que ya recibió un llamado de Unión al conocer que ya es jugador libre.

