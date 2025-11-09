Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, analizó el empate ante Barracas Central en el 15 de Abril, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs

El capitán de Unión , Mauro Pittón , analizó el empate ante Barracas Central en el estadio 15 de Abril, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs. Más allá del 0-0, el mediocampista destacó la evolución y el compromiso del grupo para sostener la idea de juego.

“Esto es fruto del trabajo. No es que en los primeros seis meses no lo hubo, pero la pelota empezó a entrar. Luego encontramos más confianza con la idea de Leo (Madelón) y nos fuimos afianzando. Creo que el equipo viene creciendo, pero está claro que un día rendiremos mejor que en otros, sobre todo cuando nos agarran la vuelta. Siempre hay que sumar cosas a nuestra manera de jugar”, expresó Pittón en diálogo con la prensa tras el partido.

El capitán también analizó el planteo del rival y valoró el orden defensivo para sostener el resultado: “Ellos están en el pelotón de arriba y mostraron a partir del orden defensivo su idea. Entonces, en los riesgos que tomábamos teníamos que estar atentos a no quedar mal parados. Manejan bien varios aspectos y lo controlamos bien”.

image La postura de Mauro Pittón por este momento de Unión.

Respecto al arbitraje, Pittón mostró una postura equilibrada y destacó la importancia del diálogo dentro de la cancha: “Uno siempre habla con los árbitros y trata de que puedan decidir de la mejor forma. La idea era esa y por eso busco el mejor diálogo. Al fin y al cabo esto es un espectáculo y las mejores decisiones ayudan”.

Mauro Pittón y lo que viene para Unión

Ya con la clasificación asegurada, el mediocampista apuntó al próximo desafío: “Estaba el objetivo de meternos entre los ocho. Tenemos la cabeza puesta en Belgrano y salir a jugar de la misma manera para avanzar en lo que queremos”.

Por último, el santafesino valoró el acompañamiento del hincha, que volvió a colmar el 15 de Abril en una tarde cargada de ilusión: “La gente siempre nos acompaña y tratamos de regalarle los tres puntos. En este caso, tuvimos las intenciones, pero nos faltó claridad. El agradecimiento está y eso nos potencia, por eso cada recibimiento es hermoso”.