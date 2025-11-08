Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

Una publicación de Emnanuel Gigliotti en Miami junto a Lionel Messi generó un fuerte sacudón en los hinchas de Colón. Video

8 de noviembre 2025 · 21:33hs
Un encuentro inesperado en Miami entre Emmanuel Gigliotti y Lionel Messi encendió las redes y provocó un verdadero revuelo en Santa Fe. El delantero compartió un video junto al capitán de la Selección Argentina, y lo que parecía un simple saludo terminó generando una ola de especulaciones en Colón.

Puma, que actualmente se encuentra en Estados Unidos de vacaciones y con dudas en torno a si continuará, aprovechó la ocasión para pedirle a Messi un mensaje especial para su esposa y accedió con su habitual buena onda. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el saludo, sino la camiseta que Messi llevaba en el cuello.

Rápidamente, los hinchas de Colón comenzaron a comentar en redes sociales al notar que el color coincidía con los colores y la emoción no tardó en crecer.

¿Messi con una camiseta de Colón?

Esa fue la pregunta que inundó los comentarios y multiplicó las reacciones. Sobre todo, por la chance de que la haya acercado Gigliotti. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, sobre todo entre los fanáticos sabaleros de que el mejor jugador del mundo tenga entre sus manos una casaca sangre y luto.

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

