Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, dijo que fue "un buen punto" con Barracas Central y se mostró motivado para lo que viene. "Hay buena energía en el club", dijo

El entrenador de Unión , Leonardo Madelón , analizó el empate ante Barracas Central en el estadio 15 de Abril, resultado que le permitió asegurar su lugar en los playoffs del Clausura. Más allá del 0-0, el DT se mostró conforme con el rendimiento y valoró el esfuerzo colectivo en un partido difícil.

“Logramos otro objetivo. Me siento muy bien. Quería agradecer, no solo a los hinchas, sino a todos los que tuvieron temple. Jugamos contra un rival complicado y que muchas veces te embarra la cancha con su juego. La gente tuvo paciencia y son de esos puntos que sirven. Hicimos todo para ganarlo y no pudimos hacerlo”, señaló el técnico.

Madelón destacó el contexto del momento que atraviesa Unión y la importancia de haber recuperado la confianza tras un arranque irregular: “Ya es un placer enorme estar en esta situación, después de un inicio complicado con mucha tensión. Momento complicado y durmiendo poco, entonces cuando nos sacamos esa mochila el equipo se liberó y disfruta más. Falta una fecha aún para ver cómo quedamos y con quién nos toca. Ojalá sea de local, porque el equipo tiene una línea y sabe jugar con el respaldo de la gente, por más que ganamos más partidos de visitante”.

El DT también se refirió con humor a una situación puntual con Lautaro Vargas, quien debía cuidarse de la quinta amarilla: “Le tengo que mostrar que estoy enojado (risas). No nos podemos dar el lujo de elegir situaciones. En el final estaba la chance que sea amonestado. Se lo permití, porque luego entrará limpio en los mata-mata. Es un chico y te hace preguntas. Lautaro es 10 puntos y tiene un gran futuro. Hay que guiarlos para que no se descarrilen, porque la sociedad te cambia. Ya soy un poco el padre”.

Leonardo Madelón Madelón analizó la igualdad de Unión ante Barracas Central. UNO Santa Fe | José Busiemi

Más de Leonardo Madelón en Unión

Sobre la situación física de Cristian Tarragona en la previa, aclaró: “No jugó porque tenía un golpe en el cuádriceps del partido ante Newell's. Lo llevamos hasta el final con los médicos, pero no iba a aguantar todo, entonces Chelo (Estigarribia) estaba para el gasto. Tenemos por suerte delanteros y el equipo rinde. Sale uno y el que entra mantiene todo”.

Madelón analizó además el desarrollo del encuentro: “Esto es un poco ajedrez, porque el punto nos servía. Te metías adentro de lo que querías, pero después hay que ver cómo es el empate. Fuimos anchos y atacamos bien en el segundo tiempo, con el tiro en el palo y algunas llegadas. Fueron jugadas peligrosas, pero el equipo hizo todo y fue al frente siempre, pero evitando hacer macanas. Siempre con los cuidados. Esa fue la idea”.

De cara a lo que viene, el DT fue claro sobre la identidad del equipo y el desafío próximo ante Belgrano: “Somos bravos, un equipo al que nadie quiere enfrentar. Esa es nuestra característica. Ya moldeamos al equipo y trabajamos sobre eso, pero no hay que confiarse, porque ahora tenemos un partido complicado ante Belgrano, donde hay una larga racha para cortar. En lugar de Vargas hay recambio: están (Emiliano) Álvarez, (Nicolás) Paz y (Francisco) Gerometta”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la madurez del grupo y el crecimiento del equipo: “No fue un partido de palo y palo. Fue equilibrado. Creo que Unión va teniendo personalidad, sabiendo manejar los tiempos. A (Matías) Tagliamonte no lo atacaron, por lo que quiere decir que defendimos bien también. Hubo mucho temple. Cuando no se puede ganar, tampoco hay que perder. Es un buen punto”.

Y cerró con un mensaje de mesura: “Nosotros nunca prometimos más de lo que tenemos y el equipo está tomando conciencia de las cosas lindas que puedan pasar, pero no quiere decir que ya vamos a salir campeones. Hay que ir partido a partido. Hay una energía buena en todo el club y eso es positivo”.