Vargas, ambicioso en Unión: "Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más"

El defensor de Unión, Lautaro Vargas, que llegó a la quinta amarillas y no podrá jugar ante Belgrnao, miró más allá del empate ante Barracas Central

9 de noviembre 2025 · 00:57hs
Tras el empate 0-0 ante Barracas Central en el estadio 15 de Abril, Lautaro Vargas valoró el rendimiento de Unión, aunque sabiendo que no podrá estar en la última fecha por llegar a la quinta amarilla. Esto le permitirá llegar a los playoffs sin apremios.

“Hicimos las cosas bien, jugando un gran partido. Espero que el empate nos sirva. Dependerá también de los otros equipos que vienen abajo. Ojalá en el próximo partido podamos asegurarlo”, expresó el mediocampista, que fue una de las figuras del equipo de Leonardo Madelón.

Vargas destacó la importancia de haber cumplido con la primera meta trazada por el plantel al inicio del torneo y el nuevo desafío que se avecina: “El primer objetivo era no descender. Lo cumplimos y ahora queremos ir por otra meta más, que es clasificar por primera vez a los playoffs”.

El marcador de punta, sin embargo, no podrá estar en la última fecha ante Belgrano debido a la quinta amarilla, situación que él mismo reconoció con humor: “Saben cómo va a estar el DT con esto (risas). De estar re malo. Pero yo pienso y me tenía que cuidar... Tengo la cabeza en los playoffs, porque sé que el equipo está bien y confío mucho en ellos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987346776085455320&partner=&hide_thread=false

