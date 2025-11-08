Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una decepcionante actuación en la clasificación del GP de Brasil, quedó eliminado en Q1 y largará en el lugar 18

8 de noviembre 2025 · 15:45hs
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una decepcionante actuación este sábado por la tarde en la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos, San Pablo, quedó eliminado en Q1 y largará en el 18° lugar.

Colapinto, que había tenido una carrera sprint para el olvido en la que debió abandonar por un fuerte choque, registró un tiempo de 1:10,632 y quedó a 976 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).

La Q1 de la clasificación tuvo una gran sorpresa, ya que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó 16° y se empieza a despedir de la lucha por el título. Los otros eliminados en la primera tanda clasificatoria fueron Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

Norris arrasó y largará desde la pole position en Brasil

El británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren) sigue intratable y arrasó para quedarse con la pole position. Norris, que viene de ganar el GP de México para tomar el liderazgo en el campeonato, registró un tiempo de 1:09,511 y le sacó 174 milésimas al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

En la segunda fila largarán el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quienes consiguieron el tercer y cuarto puesto, respectivamente. El compañero de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una gran actuación y largará noveno.

Así largarán en el GP de Brasil

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Isack Hadjar (Racing Bulls)

6- George Russell (Mercedes)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Nico Hulkenberg (Sauber)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Lewis Hamilton (Ferrari)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Max Verstappen (Red Bull)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Gabriel Bortoleto (Sauber)

