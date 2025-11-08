Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una decepcionante actuación este sábado por la tarde en la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos, San Pablo, quedó eliminado en Q1 y largará en el 18° lugar.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una decepcionante actuación en la clasificación del GP de Brasil, quedó eliminado en Q1 y largará en el lugar 18
Colapinto, que había tenido una carrera sprint para el olvido en la que debió abandonar por un fuerte choque, registró un tiempo de 1:10,632 y quedó a 976 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).
La Q1 de la clasificación tuvo una gran sorpresa, ya que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó 16° y se empieza a despedir de la lucha por el título. Los otros eliminados en la primera tanda clasificatoria fueron Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).
Norris arrasó y largará desde la pole position en Brasil
El británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren) sigue intratable y arrasó para quedarse con la pole position. Norris, que viene de ganar el GP de México para tomar el liderazgo en el campeonato, registró un tiempo de 1:09,511 y le sacó 174 milésimas al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
En la segunda fila largarán el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quienes consiguieron el tercer y cuarto puesto, respectivamente. El compañero de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una gran actuación y largará noveno.
Así largarán en el GP de Brasil
1- Lando Norris (McLaren)
2- Kimi Antonelli (Mercedes)
3- Charles Leclerc (Ferrari)
4- Oscar Piastri (McLaren)
5- Isack Hadjar (Racing Bulls)
6- George Russell (Mercedes)
7- Liam Lawson (Racing Bulls)
8- Oliver Bearman (Haas)
9- Pierre Gasly (Alpine)
10- Nico Hulkenberg (Sauber)
11- Fernando Alonso (Aston Martin)
12- Alexander Albon (Williams)
13- Lewis Hamilton (Ferrari)
14- Lance Stroll (Aston Martin)
15- Carlos Sainz Jr. (Williams)
16- Max Verstappen (Red Bull)
17- Esteban Ocon (Haas)
18- Franco Colapinto (Alpine)
19- Yuki Tsunoda (Red Bull)
20- Gabriel Bortoleto (Sauber)