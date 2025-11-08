Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

El 15 de Abril se vistió de gala para ver a Unión recibiendo a Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura y los hinchas le pusieron color

El sábado tuvo un marco especial en el estadio 15 de Abril , donde los hinchas de Unión volvieron a demostrar su pasión en el duelo ante Barracas Central, por la fecha 15 de la Zona A del Clausura. Estaba en juego mucho más que solo tres puntos, por eso la expectativa.

El día y el horario acompañaron y eso se notó desde temprano: muchos tatengues se acercaron con tiempo a los alrededores del estadio para vivir la previa, compartir algo fresco, comer en familia o entre amigos y palpitar lo que se siente en cada partido cuando el equipo pelea arriba y sueña con los playoffs.

Otros llegaron sobre la hora, pero todos con el mismo objetivo: alentar y teñir de rojo y blanco cada rincón del 15 de Abril. Las tribunas lucieron colmadas, en una jornada donde la ilusión se respiraba en el aire.

La cámara de UNO Santa Fe estuvo presente para capturar las mejores postales de la tarde tatengue, con todo el color, la alegría y la pasión de un pueblo que nunca falla.

Las fotos de los hinchas de Unión

