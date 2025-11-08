Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

El 15 de Abril se vistió de gala para ver a Unión recibiendo a Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura y los hinchas le pusieron color

Ovación

Por Ovación

8 de noviembre 2025 · 21:49hs
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

El sábado tuvo un marco especial en el estadio 15 de Abril, donde los hinchas de Unión volvieron a demostrar su pasión en el duelo ante Barracas Central, por la fecha 15 de la Zona A del Clausura. Estaba en juego mucho más que solo tres puntos, por eso la expectativa.

El día y el horario acompañaron y eso se notó desde temprano: muchos tatengues se acercaron con tiempo a los alrededores del estadio para vivir la previa, compartir algo fresco, comer en familia o entre amigos y palpitar lo que se siente en cada partido cuando el equipo pelea arriba y sueña con los playoffs.

• LEER MÁS: ¿Serán también los últimos partidos de Fascendini en Unión?

Otros llegaron sobre la hora, pero todos con el mismo objetivo: alentar y teñir de rojo y blanco cada rincón del 15 de Abril. Las tribunas lucieron colmadas, en una jornada donde la ilusión se respiraba en el aire.

La cámara de UNO Santa Fe estuvo presente para capturar las mejores postales de la tarde tatengue, con todo el color, la alegría y la pasión de un pueblo que nunca falla.

Las fotos de los hinchas de Unión

hinchas unión
Hinchas Unión 4
Hinchas Unión 3
Hinchas Unión 2
Hinchas Unión 5
Hinchas Unión 6
Unión hinchas Barracas Central
Noticias relacionadas
madelon: union esta tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar

Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

el uno por uno de union en la igualdad ante barracas central en santa fe

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

union empato con barracas, otra vez es lider y aseguro su lugar por primera vez en los playoffs

Unión empató con Barracas, otra vez es líder y aseguró su lugar por primera vez en los playoffs

union empato con un batallador barracas, otra vez es lider y aseguro su lugar en los playoffs

Unión empató con un batallador Barracas, otra vez es líder y aseguró su lugar en los playoffs

Lo último

Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Madelón: Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar

Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

Último Momento
Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Madelón: Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar

Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

Unión empató con Barracas, otra vez es líder y aseguró su lugar por primera vez en los playoffs

Unión empató con Barracas, otra vez es líder y aseguró su lugar por primera vez en los playoffs

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Ovación
Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

Vargas, ambicioso en Unión: Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más

Vargas, ambicioso en Unión: "Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más"

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos