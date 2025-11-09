San Martín (SJ) consiguió un empate agónico ante Lanús y sueña con la permanencia

San Martín (SJ) consiguió un empate agónico ante Lanús 1-1 por la fecha 15 del Torneo Clausura para no tirar la toalla en lucha por no descender

San Martín (SJ) consiguió un empate agónico ante Lanús 1-1 por la fecha 15 del Torneo Clausura para no tirar la toalla en lucha por no descender. El gol que abrió el marcador para el Granate fue de Rodrigo Castillo a los cinco minutos, mientras que Diego González lo empató a los 45 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto local sigue peleando por la permanencia y mantiene viva sus esperanzas hasta la última fecha donde enfrentará a Aldosivi.

El encuentro comenzó con un golpe rápido del Granate: a los cinco minutos, Castillo definió dentro del área tras un buen centro de Sasha Marcich y puso el 1-0. San Martín, lejos de caerse, reaccionó con insistencia y acumuló llegadas claras mediante Maestro Puch, González y Portillo, aunque la falta de precisión le impidió igualar.

Lanús también tuvo lo suyo, principalmente en pelotas quietas, y se fue al descanso con la mínima ventaja tras una primera etapa disputada, con varias faltas y constantes interrupciones.

El segundo tiempo de San Martín (SJ) y Lanús

El complemento mantuvo la misma intensidad. San Martín continuó presionando y tuvo una clarísima, cuando Ayrton Portillo remató apenas desviado. El local ajustó líneas, realizó modificaciones ofensivas e inclinó el campo a su favor. Lanús respondió con avances puntuales, como un cabezazo de Izquierdoz y remates de Segovia, pero sin puntería.

Los cambios, sobre todo del conjunto sanjuanino, dinamizaron el partido y mantuvieron vivo el trámite, que entró en un ida y vuelta sostenido. La fricción también creció: Jaurena, Barrera y Segovia pasaron al centro de la escena con faltas fuertes y amonestaciones.

El tramo final fue vibrante, ya que Lanús casi liquida el duelo con un remate de Canelo y un intento de Salvio que se fue muy cerca del palo. San Martín respondió con un zurdazo de Iacobellis y un intento de Barrera.

El visitante, empezó a sentir el desgaste y sufrió la presión del equipo sanjuanino que tenía la obligación de ir a buscar al menos el empate para seguir teniendo oportunidades de seguir en Primera División, llenó el área rival con centros, segundas jugadas y muchas pelotas paradas que complicaron al fondo granate. Los últimos minutos fueron prácticamente un monopolio del local, empujado por su gente y por la urgencia del resultado.

Finalmente, el premio llegó en el minuto 45: tras un córner, un primer remate quedó corto, pero Tomás Lecanda apareció en el corazón del área para empujar la pelota y marcar el 1-1 que desató el festejo en todo el estadio. Aún así, el árbitro le dio el gol a Diego González.

Este resultado, deja a San Martín de San Juan comprometido en la misma cantidad de puntos que Godoy Cruz en la Tabla Anual y deberá enfrentar en la última fecha a Aldosivi en un duelo crucial por el descenso.

Por su parte, Lanús con el empate quedó en la tercera posición con 27 unidades, pero lo que le importaba era la victoria para seguir sumando en la Tabla Anual y asegurar su clasificación a las copas internacionales del año que viene, lo cual todavía no consiguió y se la jugará en la última fecha ante Atlético de Tucumán.

Formaciones de San Martín (SJ) y Lanús

San Martín San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela, Horacio Tijanovich, Sebastián Jaurena, Diego González, Tomás Fernández, Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Franco Watson, Rodrigo Castillo. DT. Mauricio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 5m Rodrigo Castillo (L).

Gol en el segundo tiempo: 45m Diego González (SM).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Alexis Segovia por Dylan Aquino (L), 13m Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SM), Marco Iacobellis por Sebastián González (SM), 22m Agustín Medina por Franco Watson (L), Santiago Salle por Tomás Fernández (SM), Juan Cavallaro por Sebastián Jaurena (SM), 32m Federico Anselmino por Horacio Tijanovich (SM), 34m Alexis Canelo por Rodrigo Castillo (L), Eduardo Salvio por Ramiro Carrera (L).

Estadio: Hilario Sánchez.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.

VAR: Germán Delfino.