El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

En un partido deslucido y luchado, Unión no pudo contra un férreo Barracas Central y obtuvo el punto que precisaba para entrar los playoffs. Bajaron los niveles

Mariano Cassanello

Por Mariano Cassanello

8 de noviembre 2025 · 23:51hs
Prensa Unión
UNO Santa Fe | José Busiemi

Este sábado por la noche, el estadio 15 de Abril fue escenario del empate entre Unión y Barracas Central 0-0 por la fecha 15 de la zona A del Clausura, donde se anularon y atacaron muy poco. El Tate terminó siendo más por empuje en una partida de ajedrez. Rendimientos que siguen regulares y otros bajaron.

Matías Tagliamonte (5): no tuvo trabajo a lo largo de todo el partido, volviendo a mantener la valla invicta, aunque en el final dio un córner cuando el remate del jugador de Barracas se iba afuera.

Lautaro Vargas (6): jugó muy bien el primer tiempo, donde pasó con criterio y empuje al ataque. Bajó algo en el complemento, pero igualmente hizo un partido correcto. Fue amonestado en el final llegando a la quinta tarjeta amarilla.

Maizon Rodríguez (6): estuvo atento y concentrado, pese a tener que lidiar con Bruera. Ganó más de lo que perdió, mostrando orden y serenidad.

Valentín Fascendini (6): al igual que Rodríguez, tuvo que jugar un partido muy físico y de lucha, y se la bancó mostrando fiereza y temperamento. Se mostró expeditivo.

Mateo Del Blanco (6): en el primer tiempo había estado contenido, pero mejoró y mucho en el segundo pasando al ataque e intentando cambiar el ritmo en los metros finales.

Julián Palacios (6): en el primer tiempo fue el jugador de Unión que más intentó con algunas corridas que generaron algo de peligro. Sufrió el desgaste y fue reemplazado.

Mauro Pittón (8): la gran figura de Unión. Hizo todo bien: recuperó varios balones, relevó a todos sus compañeros, se movió por toda la zona media y casi marca un gol de media distancia. Fue el equilibrio del equipo y el técnico dentro de la cancha.

El capitán de Unión fue el más destacado en el empate ante Barracas Central.

Mauricio Martínez (5): un partido discreto. Cuando pudo intentó jugar y asociarse, pero a veces traslado de más y no fue claro con la pelota en los pies.

Nicolás Palavecino (4): le costó el partido. No pudo desequilibrar en el pie a pie y lo que intentó no le salió. Fue reemplazado en el segundo tiempo, mostrando un flojo rendimiento.

Agustín Colazo (5): venía de marcar tres goles en tres partidos y esta vez estuvo lejos del arco, pero aportó movilidad y sacrificio. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Marcelo Estigarribia (4): muy estático en el primer tiempo, en donde jugó lejos del arco y perdió por arriba con los defensores. En la segunda etapa se movió algo. más pero estuvo lejos de su mejor versión.

Augusto Solari (-): volvió a jugar después de un desgarro y apenas ingresó remató de media distancia y la pelota pegó en el caño derecho. Minutos después, Insúa le terminó tapando un remate que iba al arco.

Cristian Tarragona (-): entró con mucha movilidad jugando de espaldas y ofreciéndose como descarga. No fue titular al no estar en optimas condiciones físicas.

Franco Fragapane (-): al igual que Tarragona y Solari, su ingreso generó una energía positiva. Se estacionó por izquierda para asociarse con Del Blanco y por momentos lo logró.

Lucas Gamba (-): pocos minutos en cancha, donde no logró pesar jugando más por el centro ante un rival que esperaba con mucha gente en defensa.

