Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

Unión fue más, pero esta vez no fue certero y empató en Santa Fe 0-0 ante Barracas Central por la fecha 15 del Clausura. El Tate jugará los playoffs

Ovación

Por Ovación

8 de noviembre 2025 · 20:50hs
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

Prensa Unión
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

Prensa Unión
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central

Unión, entonado por dos triunfos en fila, tenía un duelo clave por la clasificación a los playoffs este sábado ante Barracas Central en Santa Fe por la fecha 15 del Clausura. El Tate no estuvo fino y empató 0-0 para sellar su clasificación a los playoffs por primera vez en su historia. El partido fue arbitrado de Darío Herrera y transmisión de UNO 106.3.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Unión ya recibe a Barracas Central

Se puso en marcha en el 15 de Abril, donde Unión busca un triunfo ante Barracas Central por la fecha 15 de la zona A para meterse en los playoffs.

Unión festejo

Live Blog Post

7 minutos: Unión se hace ancho en el inicio

Unión apuesta por los ataques en las bandas, tratano de aprovechar los espacios que deja Barracas Central por la línea de cinco que es de tres en ataque.

Lautaro Vargas
Live Blog Post

13 minutos: Unión y Barracas Central, pura intensidad

Una exigencia física tanto en Unión como en Barracas Central en los primeros minutos del partido en el 15 de Abril. Están 0-0.

Mauro Pittón
Live Blog Post

19 minutos: Unión, por ahora sin acción de peligro

Unión trata de ser prolijo y ser vertical, pero se topa con un férreo Barracas Central, que no deja espacios. Siguen 0-0.

Mauricio Martínez.jpeg
Live Blog Post

27 minutos: Unión no encuentra los caminos para lastimar

Momento de parate en el 15 de Abril, al estar sentidos Tobio y Fascendini. Unión y Barracas Central están 0-0 en un partido por ahora sin situaciones.

Valentín Fascendini
Live Blog Post

37 minutos: Unión y Barracas Central juegan sin arco

En un partido de ajedrez, Unión no logra ser claro en ataque y cae en la trampa defensiva de Barracas Central. Los arqueros son expectadores.

image
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Unión y Barracas Central juegan sin arcos

Concluyó el acto inicial en Santa Fe, donde Unión y Barracas Central igualan 0-0 en un encuentro sin emociones.

image
Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo: Unión busca quebrar a Barracas Central

Inició el complemento en Santa Fe, con la igualdad entre Unión y Barracas Central por la fecha 15 del Clausura.

Unión Barracas Central Julián Palacios

Live Blog Post

10 minutos ST: Unión y una tónica que se sostiene

El trámite no se modifica, donde Unión busca ser picante, pero le cuesta contra los equipos que le ceden la pelota y Barracas Central hace su negocio.

Unión Barracas Central Mauricio Martínez
Live Blog Post

16 minutos ST: llegan los primeros fallos con dudas en Unión-Barracas

Infracción de Barrios contra Fascendini que generó el reclamo de todo Unión pidiendo roja. Herrera lo amonestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987337523429793905&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

21 minutos ST: Unión, todavía sin tiros al arco

Para Unión estaba tan brava la cosa que no tuvo situaciones contra el arco de Barracas Central.

image
Live Blog Post

23 minutos ST: Madelón mueve el banco en Unión

A la cancha Fragapane, Tarragona y Agusto Solari para cambiar piernas en Unión, que no encuentro el camino para quebrar a Barracas Central.

image
Live Blog Post

25 minutos ST: Solari tuvo el gol para Unión

Los cambios generaron una revolución en Unión y, en la primera que tuvo, Solari casi marca, pero su remate dio en el palo. Siguen 0-0 con Barracas Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987340289753698310&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

34 minutos ST: Unión ya merece el desnivel

Unión mete a Barracas Central contra su arco y lleva el empuje de la gente. El arquero le sacó un tiro lejano de Pittón que tenía destino de gol.

Darío Herrera Unión Barracas
Live Blog Post

39 minutos ST: Gamba, a la cancha para la parte final en Unión

Madelón cambio un punta por Colazo para intentar destrabar el 0-0 entre Unión y Barracas Central.

Leonardo Madelón

Live Blog Post

Final del partido: Unión no pudo con Barracas Central

Concluyó en Santa Fe con la igualdad 0-0 entre Unión y Barracas Central por la fecha 15 del Clausura. El Tate aseguró su lugar en los playoff por primera vez.

image

Formaciones de Unión y Barracas Central

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Nicolás Palavecino, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonathan Rak y Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia y Siro Rosane; Javier Ruiz y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: 15 de Abril.

Unión Barracas Central Clausura
Noticias relacionadas
madelon: union esta tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar

Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

el uno por uno de union en la igualdad ante barracas central en santa fe

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

union empato con barracas, otra vez es lider y aseguro su lugar por primera vez en los playoffs

Unión empató con Barracas, otra vez es líder y aseguró su lugar por primera vez en los playoffs

todo el color de los hinchas de union para el partido ante barracas en el 15 de abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Lo último

Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Madelón: Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar

Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

Último Momento
Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Madelón: Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar

Madelón: "Unión está tomando conciencia de todas las cosas lindas que pueden pasar"

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

Unión empató con Barracas, otra vez es líder y aseguró su lugar por primera vez en los playoffs

Unión empató con Barracas, otra vez es líder y aseguró su lugar por primera vez en los playoffs

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Ovación
Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

Vargas, ambicioso en Unión: Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más

Vargas, ambicioso en Unión: "Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más"

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos