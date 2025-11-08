Unión, entonado por dos triunfos en fila, tenía un duelo clave por la clasificación a los playoffs este sábado ante Barracas Central en Santa Fe por la fecha 15 del Clausura. El Tate no estuvo fino y empató 0-0 para sellar su clasificación a los playoffs por primera vez en su historia. El partido fue arbitrado de Darío Herrera y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Barracas Central
Por Ovación
8 de noviembre 2025 · 20:50hs
Formaciones de Unión y Barracas Central
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Nicolás Palavecino, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonathan Rak y Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia y Siro Rosane; Javier Ruiz y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Lucas Novelli.
Estadio: 15 de Abril.