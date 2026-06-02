Cuánto dinero le ingresaría a Unión si Belgrano compra a Thiago Cardozo

Thiago Cardozo fue una de las figuras del título conseguido por el Pirata y su continuidad en Córdoba parece una prioridad. Mientras tanto, en Santa Fe sacan cuentas.

El gran presente de Thiago Cardozo en Belgrano no solo despierta entusiasmo en Córdoba. También genera expectativa en Unión , que sigue de cerca la situación de un futbolista que se transformó en una pieza determinante para la conquista del Torneo Apertura y que podría dejarle un ingreso económico importante a la institución rojiblanca.

El acuerdo entre ambas entidades contempla una segunda opción de compra que vence en junio y que asciende a 1.200.000 dólares por el 65% de la ficha del arquero. La primera posibilidad, fijada en diciembre de 2025 por 1.000.000 de dólares, no fue ejecutada por el club cordobés.

De los 1,2 millones a una cifra mucho menor para Unión

En caso de que Belgrano decida avanzar con la compra definitiva, el cálculo inicial marca que a Unión le corresponderían 780.000 dólares, producto de su porcentaje sobre los derechos económicos del jugador.

Sin embargo, el monto real que ingresaría a las arcas tatengues sería considerablemente inferior.

Es que dentro de la negociación aparece un factor clave: la deuda que Unión mantiene con Belgrano por el pase de Agustín Colazo, que ronda los 280.000 dólares. Esa cifra sería absorbida dentro de la operación, por lo que el ingreso neto bajaría automáticamente a unos 500.000 dólares.

A partir de allí todavía habría que descontar los porcentajes correspondientes al futbolista, además de impuestos y gastos administrativos vinculados a la transferencia, por lo que el dinero efectivo que terminaría percibiendo Unión sería bastante menor al valor original de la cláusula.

Un arquero que multiplicó su valor en Córdoba

La apuesta de Belgrano por Cardozo terminó dando resultados inmediatos. El uruguayo fue uno de los pilares de la campaña que terminó con la obtención del primer título de Primera División en la historia del club cordobés.

Durante 2026 acumuló presencia en el Torneo Apertura, los playoffs y la Copa Argentina, siendo determinante en varias definiciones. Su actuación más recordada llegó en las semifinales ante Argentinos Juniors, cuando fue decisivo en la tanda de penales. Más recientemente volvió a destacarse frente a Gimnasia de Jujuy, donde atajó dos remates desde los doce pasos para sostener la clasificación del Pirata a los octavos de final de la Copa Argentina.

En total, entre el Clausura 2025, el Apertura 2026 y las distintas competencias nacionales, Cardozo disputó más de 40 partidos con la camiseta celeste y se consolidó como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino.

De un paso aceptable en Unión a campeón en Belgrano

Antes de emigrar a Córdoba, Cardozo había tenido un recorrido importante en Unión. Durante 2024 y la primera parte de 2025 se convirtió en dueño del arco tatengue, participando de la Copa Sudamericana, Copa Argentina y los torneos de la Liga Profesional.

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Sus actuaciones le permitieron ganar continuidad y experiencia, aunque su explosión definitiva llegó tras el préstamo a Belgrano, donde encontró regularidad y protagonismo en un equipo que terminó haciendo historia.

Por eso, mientras en Córdoba analizan ejecutar la cláusula para asegurarse la continuidad de uno de los héroes del campeonato, en Santa Fe siguen atentos una operación que podría representar un ingreso importante, aunque bastante más modesto de lo que sugieren los 1.200.000 dólares que figuran en el contrato.