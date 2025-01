¿Renovó primero en Unión? Marabel continuará en Palestino de Chile por un año más

Se veía venir, pero faltaba la oficialización, que llegó este jueves: el paraguayo Junior Marabel renovó su contrato por un año con Palestino de Chile Estaba claro que el delantero no iba a regresar a Santa Fe para sumarse a Unión , donde no iba a ser tenido en cuenta.

El club trasandino lo confirmó en redes sociales: "¡Kape firmó y vestirá un año más la camiseta tricolor!". "Estoy muy emocionado de volver a estar acá", confesó el atacante, que se encontró con su mejor versión en la liga del vecino país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CDPalestinoSADP/status/1879952085690773508&partner=&hide_thread=false ¡ firmó y vestirá un año más la camiseta tricolor! #TodoUnPueblo pic.twitter.com/1zzGBuvidH — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) January 16, 2025

¿Renovó antes Marabel en Unión?

Lo que no se confirmó todavía es si extendió su vínculo con el Tate que expira en junio. Más que nada, porque sino luego se quedaría con el pase en su poder. Algo que no estaba en los planes inicialmente, ya que todavía no pudo recuperarse la inversión de 600.000 dólares cuando se lo pagó –en cuotas y con demoras– a Deportivo Capitá de Paraguay.