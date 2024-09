Roldán también apuesta fuerte en Unión: "Nos enfocamos en pelear el campeonato"

"Me tiré por el lado del psicólogo del club para recuperar la confianza. Buscaba ser el jugador que fui y confiar de nuevo. Hace bastante que no me sentía tan contento. De disfrutar dentro de la cancha", reconoció el volante luego del encuentro en el 15 de Abril.

El desahogo de Enzo Roldán en Unión

"Es todo un combo. Uno lucha mucho y siempre quiere jugar, y cuando no le toca jugar es por algo. Siempre fue autocritico y si no estoy al 100% no tengo que reprocharle nada al cuerpo técnico. Entonces agradezco que me cuidaran y mimaran hasta que me vieron bien", agregó.

Luego, regresó al presente: "Cuando se gana es todo color de rosa, pero lo importante es que la gente está con nosotros. Este triunfo es para ellos. Nos enfocamos en pelear el campeonato y no pelear necesariamente por entrar a una copa. Yendo por una cosa se alcanzará la otra".

Volviendo al encuentro, tiró: "Lo trabajamos mucho en la semana y sabíamos dónde podíamos lastimarlos. El gol de ellos viene de un pelotazo donde quedamos mano a mano. Ese cachetazo no nos derrumbó, todo lo contrario, fue un momento de reacción para luego darlo vuelta. Es todo emoción y felicidad. Todos saben lo que vengo laburando. No pasa por lo físico, sino por la confianza. Contento de volver a jugar de titular".