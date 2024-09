Kily se la juega en Unión: "Hay que seguir creyendo que podemos pelear el campeonato"

" Fue un partido casi excelente , más allá del gol, donde no agrandamos cuando debíamos hacerlo. El equipo mostró carácter, personalidad y juego . Todos en un nivel alto. La gente se identifica y volvimos a transmitirle la ilusión de competir. Unión necesitaba una prueba de que se puede contra todo y contra todos, peleando hasta el final. Lo de los chicos fue bueno. Estamos respaldando las palabras con hechos. Es un fuerzo muy grande del cuerpo técnico para brindarle herramientas, plasmando el compromiso con el escudo. Me pone contento también por Gonzalo (Morales), que entró e hizo un gol, lo mismo con Lucas (Gamba), a quien quizás no le está tocando jugar. Necesitábamos un partido así de contundente. Me pone recontra feliz lo de Enzo (Roldán), que terminó con el tobillo mal y lo necesitamos. Así puedo nombrar a todos. Me emocioné hablando con ellos y me dan más fuerzas para ilusionar a la gente. Es un buen momento de Unión y nos cuestionaban que hacía tres partidos que no ganábamos y volvemos a estar ahí peleando por entrar a las copas", apuntó Kily.

Respecto a cómo fue el encuentro, argumentó: "Fue un golpe que no esperábamos por cómo estaba el partido. Fue una prueba de carácter eso. En el complemento corregimos y tengo jugadores identificados con la camiseta. Los hermanos Pittón hicieron un partido extraordinario con un ritmo enorme. Ya saben lo que representa Claudio (Corvalán). Así todos. Tuve una charla fuerte individualmente, porque necesitábamos ganar para demostrar que no somos un equipo con altibajos. Demostrar que estamos vivos. En el fútbol no es solo meter sino también jugar. Tuvimos variantes. Como entrenador estoy feliz, porque delante estaba un rival que pelea por entrar a las copas. Estábamos convencidos que lo íbamos a dar vuelta. Hay que seguir creyendo en lo que hacemos y trabajando mucho más. Ojalá podamos darles más alegrías a la gente".

Más adelante, reconoció: "Cambiamos el sistema con Gonzalo para ocupar pasillos y atacar con laterales. Ahí está el saber interpretar el juego, más allá de que siempre queremos ser protagonista. Había que no apresurarse más allá de lo que transmitía la gente. Supimos manejar la ansiedad y hasta el resultado parece corto. Unión se va adaptando a diferentes situaciones. Soy muy detallista en esto para tratar de sacarle ventaja al rival. A veces se puede y otras no, pero esta vez el equipo fue agresivo y supo cuidar la pelota. Jugadores que atrevieron a ser protagonistas".

Posteriormente, se refirió a los aportes de los juveniles: "A Juan (Ludueña) uno lo viene viendo. Pero a todos les digo que hay que estar preparados y con la ilusión de que la chance va a llegar. Nos dio seguridad asumiendo su rol a la perfección. Enzo está haciendo una lucha interna de que puede y ojalá siga así. Mientras que a Nico (Orsini), es desafiarlo a que juegue y se destaque. Todos estuvieron bien. Estamos muy pendientes de la tercera y los juveniles. Es continuo el diálogo. A veces se necesita competir y no es lo mismo un entrenamiento. Entonces cuando bajan a reserva tienen que ser los mejores. En el caso de Rafa (Profini), Juan (Ludueña) y Lionel (Verde), sabíamos que darían la talla animándose. Somos los que somos. Por eso dije me iba a basar en los chicos del club y los exijo. No los presiono, sino más bien un respaldo. Eso me brinda la tranquilidad de apostar por ellos".

"Jugamos mejor que contra Argentinos. No tengo dudas. En todos lados. Superamos al rival durante mucho tiempo y me pone muy contento, porque se sacó ese carácter, por cómo se vive el fútbol. Somos un equipo al que no puede dolerle el error y hay que reponerse. Siempre digo que hay que tratar de jugar mejor que el rival, porque es nos llevará al triunfo. Somos conscientes que no teníamos en un momento el funcionamiento de antes y por eso había que cambiar para demostrar que Unión juega bien", acotó.

En el final, Kily enunció: "Las claves del triunfo son muy claras, con un compromiso grande en la actitud y en competir. Si a eso le agregás talento, mucho mejor. Es cuestión de dar confianza y seguir creyendo que podemos pelear el campeonato. Lo de local es bueno. Se le complica a todos y Unión lo está haciendo, porque nos garantiza que los que vengan la van a pasar mal".