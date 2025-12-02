Uno Santa Fe | Unión | Unión

Roldán tiene que volver a Unión y podría quedarse en el plantel

Enzo Roldán finaliza su contrato con Platense y debe retornar a Unión. La idea de Leonardo Madelón es observalo durante la pretemporada

2 de diciembre 2025 · 10:18hs
Enzo Roldán retorna a Unión y Madelón tendría la intención de observarlo para ver si se queda en el plantel.

El paso de Enzo Roldán por Platense lejos estuvo de ser el deseado. El mediocampista se incorporó al Calamar a préstamo por un año a comienzos de este 2025, pero tan solo jugó nueve partidos, sumando apenas 143' en cancha.

Roldán vuelve a Unión y será evaluado

Si bien formó parte del plantel que consagró campeón a Platense por primera vez en su historia, en ese Torneo Apertura que ganó el Calamar, Roldán ingresó en cuatro partidos, sumando 67' en cancha y fue al banco en los playoffs pero sin ingresar.

Por su parte, en el Torneo Clausura, participó de tres encuentros, cosechando 23' en cancha. Mientras que en Copa Argentina jugó dos partidos, sumando 53' en cancha.

Así las cosas, volverá a Unión luego de un año en el que no tuvo continuidad y en el que estuvo al margen de varios encuentros por lesión.

No obstante, en principio, la idea del entrenador Leonardo Madelón sería la de observarlo durante la pretemporada y después definir si se queda en el plantel.

Son varios los futbolistas que deben regresar a Unión y Roldán es uno de los pocos o quizás el único que al menos tendría la chance de ser analizado por el cuerpo técnico con la posibilidad de quedarse.

Con la camiseta de Unión, Roldán disputó 119 partidos, marcando tres goles y brindando siete asistencias. Su último partido en el Tate fue en el empate 0-0 ante Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo de la Liga 2024.

