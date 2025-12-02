Franco Fragapane tendría las horas contadas en Unión

Los dirigentes de Unión, con el aval de Leonardo Madelón, tendrían la decisión de cortar a Franco Fragapane, quien protagonizó un pobre 2025.

Unión atraviesa horas de definiciones en su plantel y uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Franco Fragapane. Según informó Radio Gol (FM 96.7), la dirigencia tatengue, en sintonía con el entrenador Leonardo Madelón, habría tomado la decisión de no contar con el delantero para la próxima temporada, pese a que aún tiene un año más de contrato.

LEER MÁS: Faltan 32 días para que Unión inicie la pretemporada y sigue sin definirse el director deportivo

La situación marca un giro inesperado en la segunda etapa de Fragapane en Santa Fe. Su primer ciclo con la camiseta rojiblanca —también bajo la conducción de Madelón— había sido tan destacado que lo catapultó a Talleres y, posteriormente, al fútbol del exterior. Ese rendimiento dejó una huella profunda en el hincha y en los dirigentes, al punto de que su nombre se transformó en el gran objetivo del mercado de invierno de 2024. Aquel año, ante la imposibilidad económica de contratarlo, incluso Cristian González decidió no sumar ningún refuerzo si no era él.

El escenario cambió recién cuando el jugador quedó libre del Minnesota United y Unión logró incorporarlo sin pagar transferencia. Sin embargo, su regreso no alcanzó las expectativas. Con Kily González, le costó encontrar ritmo y adaptación, mientras que el retorno de Madelón le dio más minutos, aunque sin lograr el rendimiento deseado.

Los números del año reflejan esa irregularidad:

Copa Argentina: 3 partidos, 202 minutos.

Torneo Apertura: 15 encuentros, 1 gol, 608 minutos.

Torneo Clausura: 15 partidos, 2 asistencias, 945 minutos.

Playoffs del Clausura: 45 minutos ante Gimnasia.

Copa Sudamericana: 6 encuentros, 382 minutos.

En total, Fragapane disputó 40 partidos, sumó 1 gol, 2 asistencias y acumuló 2.182 minutos en la temporada.

La salida de un jugador fetiche para Madelón

Frente a este panorama, la dirigencia y el cuerpo técnico coinciden en que lo mejor es buscar una salida. Ahora quedará por resolver el aspecto económico, ya que el delantero tiene contrato vigente y será necesario acordar su desvinculación.

LEER MÁS: Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona se destacan en el fútbol argentino

La decisión marca otro paso en la reestructuración del plantel que pretende encarar Madelón, con el objetivo de ajustar el rendimiento colectivo y abrir espacios para nuevas incorporaciones.